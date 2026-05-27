Adidas-Aktie auf Höhenflug: WM-Euphorie trifft starke Quartalszahlen

Die Adidas-Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Seit mehreren Handelstagen legt der Titel zu und notiert derzeit bei rund 158 Euro – ein Plus von gut 16 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im DAX gehört Adidas damit zu den stärksten Werten der jüngsten Wochen.

Hauptauslöser des Kursschubs waren die Ergebnisse zum ersten Quartal 2026. Adidas erzielte einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 14 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte auf 705 Millionen Euro, die operative Marge verbesserte sich auf 10,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg von 2,40 auf 2,72 Euro.

Besonders stark wuchs das Bekleidungssegment mit einem Plus von 31 Prozent. Adidas profitierte dabei von einer breiten geografischen Aufstellung: Neben Europa legte der Konzern auch in Nordamerika zu – einer Region, in der er traditionell hinter dem US-Rivalen Nike zurückliegt.

Fußball-WM 2026 als strategischer Rückenwind

Neben den Quartalszahlen lenkt die bevorstehende Fußball-WM 2026 den Blick auf Adidas. Der Konzern rüstet 14 Nationalmannschaften aus – mehr als Rivale Nike mit zwölf Teams. Zu den ausgestatteten Nationen zählen Titelfavorit Spanien, Argentinien sowie Co-Gastgeber Mexiko. Der Handel erwartet im Zuge der WM einen Umsatzzuwachs von rund zehn Prozent im Teamsport.

Für Adidas ist das Turnier auch strategisch bedeutsam. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko bietet dem Konzern die Chance, seine Marktposition in Nordamerika zu stärken. Gut platzierte Nationalteams im Adidas-Trikot auf den Plätzen der nordamerikanischen Austragungsstädte könnten die Markensichtbarkeit dort merklich erhöhen.

Gleichzeitig markiert das Turnier einen Einschnitt im Verhältnis zum DFB. Die WM-Trikots 2026 sind die letzten, die Adidas für die deutsche Nationalmannschaft produziert. Ab 2027 übernimmt Nike den Ausrüstervertrag – und damit endet eine jahrzehntelange Partnerschaft.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Die Analystengemeinschaft bewertet die Aktie mehrheitlich positiv. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei rund 202 Euro – ein Aufwärtspotenzial von etwa 28 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Das Bankhaus Berenberg hebt sein Ziel auf 190 Euro an. Noch optimistischer zeigt sich Bernstein Research, das die Aktie mit „Outperform“ bewertet und ein Kursziel von 245 Euro ausruft.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von rund 9,41 Euro. Die Dividende soll von 2,80 Euro im Jahr 2025 auf etwa 3,63 Euro steigen.