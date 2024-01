Drei neue Maklerhäuser für MRH Trowe

Mit der Übernahme von Vertoura, einem Makler im Touristiksektor mit Sitz in Erzhausen bei Frankfurt, will MRH Trowe die eigene Position in der Beratung und Absicherung von Unternehmenskunden der Touristikbranche stärken. Die Akquisition von Frank Rauch & Kollegen Finanz- und Versicherungsmakler GmbH aus Neckarsteinach bei Heidelberg soll MRH Trowe einen neuen Kundenstamm im Privatkunden- und KMU-Segment bringen. Die Integration der Asspert Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, einem Unternehmen mit Fokus auf Gewerbekunden im Bereich Handel und Handwerk, ergänzt die Präsenz von MRH Trowe im Südwesten Deutschlands.

Die Übernahme der Unternehmen erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 2024. Das jeweilige Management bleibt laut MRH Trowe an Bord. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. „Alle drei Maklerhäuser bringen zusätzliches, etabliertes Know-how ein, von dem auch andere Bereiche profitieren“, erklärt Ralph Rockel, Vorstandssprecher von MRH Trowe.