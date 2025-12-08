DWS erweitert Target Maturity-Angebot um ETFs mit Laufzeiten bis 2036

Die DWS hat ihr Angebot an Xtrackers-ETFs mit fester Laufzeit um zwei neue Produkte ergänzt. Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF und der Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF ermöglichen den Zugang zu breit gestreuten Unternehmensanleihen mit einheitlichem Laufzeitprofil. Beide Produkte wurden am achtzehnten Dezember an der Deutschen Börse gelistet.

Target Maturity-ETFs kombinieren planbare Rückzahlungen und potenzielle Zinserträge mit den üblichen Vorteilen von ETFs wie Liquidität und breiter Streuung. Mit nun insgesamt zwölf Produkten erlaubt die Reihe der DWS eine gestaffelte Allokation über verschiedene Laufjahre hinweg. Der Target Maturity Sept 2036 ETF bietet dabei die längste Laufzeit innerhalb dieser Produktkategorie und weist laut Anbieter eine potenzielle Bid-Rendite von rund 3,8 Prozent im Euro Investment Grade Segment auf.

Unternehmensanleihen bleiben trotz gesunkener Risikoaufschläge attraktiv, da absolute Renditen weiterhin über langfristigen Durchschnittswerten liegen. Das feste Laufzeitenprofil soll zudem in einem volatilen makroökonomischen Umfeld mehr Transparenz über Cashflows schaffen. Anleger können so besser einschätzen, wann Zinserträge zufließen und Kapital zurückgeführt wird.

Nachfrage nach festen Laufzeiten steigt

„Mit unseren Target Maturity-ETFs können Anleger ein Portfolio aufbauen, das zu ihren individuellen Anforderungen hinsichtlich Laufzeiten, Risiken oder Anlagezielen passen kann. Bislang verwalten wir in der Produktreihe rund eine Milliarde Euro an Anlagevermögen, was die hohe Nachfrage nach diesen Lösungen zeigt. Wir werden die Palette deshalb auch weiter ausbauen und an Kundenanforderungen anpassen“, meint Michael Mohr, Global Head of Xtrackers Products.

Der Anbieter betont, dass sich Target Maturity-Lösungen insbesondere für Berater eignen, die Portfolios mit klar definierten Cashflow-Profilen strukturieren möchten. Die Kombination aus fester Laufzeit, visiblen Erträgen und einer breiten Diversifikation soll in der aktuellen Marktphase zusätzliche Planungssicherheit ermöglichen.