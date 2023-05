DWS: Finanzchefin Claire Peel verlässt das Unternehmen

Claire Peel, Chief Financial Officer der DWS, hat die DWS darüber informiert, dass sie ihr Mandat in der Geschäftsführung der DWS im späteren Verlauf des dritten Quartals 2023 niederlegen will. Die Gesellschafterin der DWS Management GmbH wird einen geordneten Prozess starten, um in den kommenden Wochen einen neuen Chief Financial Officer für die DWS zu bestellen.