Eiscreme-Inflation: Wo gibt es die günstigste Eiskugel in 2023?

Der Online-Reiseanbieter weloveholidays hat analysiert, wie sich die Preise in Europas Eisdielen in den letzten Jahren entwickelt haben, um vorherzusagen, welche Preissteigerungen bis 2028 zu erwarten sind.

In ganz Europa steigen die Temperaturen und die Eiscreme-Saison ist in vollem Gange. Dabei müssen Eisliebhaber mit jedem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Online-Reiseanbieter weloveholidays wollte herausfinden, wie viel die durchschnittliche Kugel Eis im Jahr 2023 in ganz Europa kostet und in welchen Städten und Ländern es in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich das günstigste „Gelato“ geben wird.

Um die Speiseeis-Preise in Europa für 2028 zu prognostizieren, hat weloveholidays anhand der TripAdvisor- und Statista-Daten der letzten fünf Jahre die durchschnittlichen Kosten für eine Kugel ermittelt, und dann die jährliche Inflationsrate pro Land hinzugerechnet.

Eispreise in Deutschland im Überblick: 2018 – 2023

Innerhalb der letzten 5 Jahre sind die Preise in deutschen Städten um bis zu 33% gestiegen. Spitzenreiter für die teuerste Eiskugel ist München, mit durchschnittl. 2,03 € pro Kugel. Auch in Stuttgart und Frankfurt muss man mindestens mit 1,80 € rechnen. Berlin liegt in der Mitte, mit 1,77 € pro Kugel. In NRW findet man die günstigsten Preise, z.B. in Wuppertal kostet die Durchschnittskugel aktuell nur 1,37 €.

Stadt Ø 2018 Ø 2023 München 1,52 € 2,03 € Stuttgart 1,47 € 1,87 € Frankfurt am Main 1,43 € 1,80 € Berlin 1,44 € 1,77 € Leipzig 1,10 € 1,70 € Hamburg 1,27 € 1,63 € Dortmund 1,03 € 1,43 € Wuppertal 1,03 € 1,37 €

Eispreise 2023 in Europa

Am günstigsten kommen Eisliebhaber in Deutschland auf ihre Kosten – der durchschnittliche Preis für eine Kugel beträgt hier 1,50 €. Im Vergleich dazu ist Speiseeis in Spanien (3 €), Portugal und Griechenland (je 2,50 €) etwas teurer. In Italien und Frankreich kostet eine durchschnittliche Kugel 2 € bzw. 1,50 €.

Welche Preise pro Kugel sind in 2028 zu erwarten?

Eiscreme-Fans in Spanien könnten bald mehr als 4 € für eine Kugel bezahlen. Am stärksten wird der Preisanstieg bis 2028 in Portugal ausfallen und in Deutschland mit 1,72 € am geringsten– gefolgt von Italien, wo eine Kugel bis 2028 rund 2,65 € kosten könnte.

Land Durchschnittliche Inflationsrate 2023 2028 Deutschland 2,7 % 1,50 € 1,72 € Italien 5,8 % 2,00 € 2,65 € Spanien 6,4 % 3,00 € 4,10 € Frankreich 4,1 % 2,00 € 2,54 € Portugal 8,1 % 2,50 € 3,70 € Griechenland 8,0 % 2,50 € 3,67 € Vereinigtes Königreich (£) 5,2 % £ 3,00 £ 3,86

Neben der durchschnittlichen Inflation sind die Preisschwankungen bei den Eis-Zutaten ein wichtiger Faktor, der die Kosten für Speiseeis beeinflusst. Demnach können die Kosten für die Herstellung von Speiseeis je nach Verfügbarkeit und Preisen dieser Zutaten steigen oder fallen.

Eiscreme ist für viele Menschen unverzichtbar – ganz besonders an heißen Sommertagen. Mit unserer Recherche möchten wir ihnen zeigen, wo sie leckeres Speiseeis möglichst günstig zu genießen können. Um eine bestmögliche Schätzung für Preissteigerungen zu erreichen, haben wir die durchschnittlichen Inflationsraten der einzelnen Länder und die Preisänderungen in der Vergangenheit berücksichtigt. Allerdings können die genauen Eiscreme-Preise für 2028 je nach äußeren Umständen variieren.