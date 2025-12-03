EXKLUSIV Allianz Global Investors: Mehr finanzielle Freiheit

Monatliche Ausschüttungen machen Fonds insbesondere für Einkommensorientierte Anleger interessant, etwa Ruheständler oder Investoren, die laufende Kosten decken möchten. Regelmäßige Zahlungen schaffen Vertrauen und verdeutlichen die Stabilität des Fonds. Der Trend zu monatlichen Ausschüttungen bietet so Komfort und Kontinuität für Anleger, die auf monatliche Erträge fokussiert sind.

Mit Plan12 hat Allianz Global Investors ein Konzept entwickelt, das genau darauf zielt: Monatliche Ausschüttungen aus aktiv gemanagten Fonds.

„Unsere Idee entstand aus der Beobachtung, dass viele Menschen ihr Vermögen heute bewusster einsetzen wollen – nicht nur für die ferne Zukunft, sondern für finanzielle Flexibilität im Hier und Jetzt“, erklärt Robert Engel, Head of Business Development Retail bei Allianz Global Investors.

Von der Idee zur Innovation

Viele Menschen gestalten ihr Berufsleben heute flexibler, nehmen Auszeiten oder planen den früheren Ruhestand. In all diesen Phasen sind regelmäßige Kapitalerträge ein wertvoller Liquiditätsbaustein. Gleichzeitig zeigt sich: Zwar sparen die Deutschen fleißig, doch der größte Teil des Vermögenszuwachses entsteht durch Einzahlungen, nicht durch Erträge. „Das ist angesichts des demografischen Wandels problematisch. Zusätzliche Einkommensquellen aus Kapitalanlagen werden künftig zur entscheidenden Säule der privaten Vorsorge“, so Engel. „Plan12 ist unsere Antwort darauf.“

Das Konzept: Zwölf Ausschüttungen, ein Ziel

Plan12 steht für speziell konzipierte Anteilsklassen ausgewählter Fonds von Allianz Global Investors, die darauf ausgelegt sind, monatlich auszuschütten – also zwölfmal im Jahr.

Die Strategien kombinieren verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen und decken unterschiedliche Risikoprofile ab. Ziel ist es, über längere Zeiträume hinweg gleichbleibende Ausschüttungen zu ermöglichen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu fördern.

Die Erträge stammen aus mehreren Quellen – Dividenden, Zinsen und Optionsprämien – und bieten so eine breite Ertragsbasis. Je nach Marktphase kann die Ausschüttungsrendite regelmäßig überprüft und angepasst werden. Das Ergebnis: Ein flexibles, transparentes Konzept, das Anlegerinnen und Anlegern in unterschiedlichen Lebensphasen ein planbares Einkommen ermöglicht.

Planbarkeit als psychologischer Vorteil

Der größte Nutzen liegt in der Planbarkeit. Regelmäßige Ausschüttungen schaffen einen finanziellen Rhythmus, der sich an den persönlichen Bedürfnissen orientiert – sei es für laufende Ausgaben, kleine Wünsche oder größere Vorhaben.

„Gerade im aktuellen Marktumfeld, in dem Anleihen wieder attraktive Kuponerträge bieten und Dividenden stabil bleiben, gewinnt das Konzept zusätzlich an Relevanz“, sagt Engel. Auch psychologisch sei der Effekt nicht zu unterschätzen: „Monatliche Zahlungen sind sichtbare Erfolge – sie stärken das Vertrauen in die eigene Strategie und helfen, langfristig investiert zu bleiben.“

Plan12 umfasst Fonds aus verschiedenen Anlageklassen – von Multi-Asset-Strategien über Aktien- bis hin zu Anleihefonds. Dazu zählen unter anderem die Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI mit unterschiedlichen Aktienquoten in Höhe von 30, 50 und 75 Prozent, der Allianz Income and Growth, der Allianz Global Dividend, der Allianz US Short Duration High Income Bond sowie drei weitere Fonds. Alle Strategien verfügen über einen stabilen Track Record, sind breit diversifiziert und legen Wert auf nachhaltige Ertragsquellen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Stabilität und Ausschüttungsqualität miteinander zu verbinden – unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen.

Fazit: Kapital, das arbeitet – Monat für Monat

Plan12 richtet sich an ein breites Publikum: Berufstätige, die sich finanziellen Spielraum schaffen möchten, ebenso wie Ruheständler, die ihre Rente ergänzen wollen. Besonders attraktiv ist das Konzept für Anlegerinnen und Anleger, die sehen möchten, was ihr Geld leistet – ähnlich wie früher beim Sparbuch, als Zinsen regelmäßig gutgeschrieben wurden.

