F&B: Die besten Tierhalterhaftpflicht-Versicherungen für Hunde und Pferde

Dieses Rating von Franke und Bornberg dürfte bei den Produktschmieden vieler Tierhaftpflichtversicherer für keinen richtig hohen Kuschelfaktor sorgen, zeigt der brandaktuelle Tarifcheck des Analysehauses bei Tierhaftpflichtversicherungen für Hunde und Pferde doch, dass es für die Anbieter noch eine Menge Nachbesserungspotenzial gibt.

Aktuell gibt es mehr als 35 Millionen Haustiere in Deutschland. Nach Angaben des Verbandes der deutschen Heimtierbranche geben die Halter jährlich rund 6,5 Milliarden Euro aus. Darin nicht enthalten sind Ausgaben für größere Tiere wie Pferde sowie Tierarzt und medizinische Versorgung. Zudem müssen Tierhalter für die finanziellen Folgen einstehen.

Tierhalter in der Haftung

Die gesetzliche Grundlage liefert § 833 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB. Hier heißt es: „Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“ Ausnahmen von der Regel macht der Gesetzgeber nur, wenn das Haustier dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters dient.

Schäden durch Kleintiere wie Katzen oder Vögel deckt die private Haftpflichtversicherung (PHV) ab. Hundehalter und Pferdbesitzer schützt die PHV jedoch nicht. Sie können mit einer separaten Tierhalter-HV vorsorgen. In sechs Bundesländern besteht sogar Versicherungspflicht für Hundehalter.

Was eine gute Tierhalter-HV ausmacht

„Die Zeit war reif für ein faktenbasiertes Rating zur Tierhalter-HV“, begründet Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter der Franke und Bornberg das Erst-Rating. Und die Qualitätsunterschiede sind laut Franke beträchtlich. „Mittlerweile gehen viele Versicherer mit mehreren Tariflinien an den Start. Auf diese Weise erreichen sie sicherheitsbewusste Tierhalter ebenso wie preissensible Kunden“, sagt der Experte. Erst das Kleingedruckte zeige, wieviel Sicherheit tatsächlich in einer Tierhalter-HV stecke.

Die Hälfte der Tarife im Mittelfeld

Für das Rating Hundehalter-THV wurden 164 Tarife von 83 Anbietern untersucht. Nur sechs Tarife (3,7 %) erreichen auf Anhieb die Bestnote FFF+ (hervorragend). Sie erfüllen Mindeststandards wie 20 Millionen Euro Deckungssumme für Personen- und Sachschäden, Versicherungsschutz für Schäden an gemieteten und geliehenen beweglichen Sachen sowie Schadensersatzrechtsschutz im Rahmen der Forderungsausfalldeckung. Jeder fünfte Tarif erzielt ein „sehr gut“ (FFF).

Die Hälfte aller Angebote bewegen sich im Mittelfeld (FF+ und FF). Fast jeder vierte Tarif ist nur ausreichend oder schlechter. In der untersten Bewertungsklasse F- landen in etwa ebenso viele Tarife wie in der Top-Klasse FFF+.

Auch die Versicherungsprämien gehen laut F&B deutlich auseinander. Für einen Labrador zahlen Halter je nach Tarif zwischen rund 60 bis 150 Euro im Jahr. Bei anderen Rassen und insbesondere bei sogenannten Listenhunden können die Prämien deutlich höher liegen. Immerhin bieten einige Versicherer Nachlässe an, falls mehrere Hunde dort versichert sind.

Die Hundehalter-Haftpflicht-Versicherer mit Bestnote im F&B-Rating FFF+

Adcuri FFF+ Alte Leipziger FFF+ Barmenia FFF+ GVO FFF+ Universa FFF+ Württembergische FFF+ Die besten Hundehalter-Haftpflichtversicherer. Quelle: F&B

Die besten Haftpflichttarife für Pferdehalter

Der Markt ist groß: Rund 1,25 Millionen Pferde werden in Deutschland gehalten. Auf 600.000 Haushalte mit Pferden kommen weitere 920.000 Menschen, die sich für eine Reitbeteiligung entschieden haben. Als Pferdeland Nummer eins, gemessen an der Zahl der Reiterinnen und Reiter, gilt Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen.

Für die Ratingpremiere zur Pferdehalter-HV hat Franke und Bornberg 128 Tarife von 71 Gesellschaften analysiert. Die Spitzenbewertung FFF+ erhält jeder zehnte Tarif (10,2 %). Die Spitzengruppe bietet neben den genannten Mindeststandards mindestens zwölf Monate Versicherungsschutz für Fohlen und Jungtiere.

In der Verfolgergruppe sichern sich 23,4 Prozent der Tarife die zweithöchste Note FFF. Im Mittelfeld bewegen sich rund 44 Prozent der untersuchten Produkte. Aber: fast ein Viertel aller Tarife (22,7 %) kommen über ein „ausreichend“ nicht hinaus.

Bei der Pferdehalter-HV zeigen sich noch größere Prämienunterschiede als bei den Hunden. Hier reichte die Spanne laut Franke und Bornberg von gut 90 bis 320 Euro im Jahr. Auch hier besteht die Chance auf Rabatte, falls mehrere Tiere versichert werden.

Die Pferdehalter-Haftpflicht-Versicherer mit Bestnote im F&B-Rating

Adcuri FFF+ Alte Leipziger FFF+ Arag FFF+ Barmenia FFF+ Gothaer FFF+ GVO FFF+ Helvetia FFF+ NV-Versicherungen FFF+ Prokundo /Volkswohlbund FFF+ Württembergische Hinweis: Diese Versicherer erhalten für einen oder mehrere Pferdehalter-Haftpflichttarife die Bestnote FFF+ (Quelle: F&B)

„Bislang war die Tierhalter-HV im Windschatten der PHV unterwegs. Unser Rating liefert jetzt den Startschuss für echten Wettstreit um die besten Haftpflichtversicherungen für Hund und Pferd“, erläutert Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken.

Die Ratingkriterien zeigten Versicherern, an welchen Stellschrauben sie ihre Tarife kundenfreundlicher gestalten könnten. Bei vielen Tierhalter-HV gebe es Luft nach oben, so Monke weiter. So könnten in Zukunft etwa auch nachhaltige Features wie Reparatur statt Ersatz und Mehrleistung für ersetzte Gegenstände mit besserer Umweltbilanz ihren Weg in die Bedingungswerke finden.

Neue Bewertungskritierien

Das Rating unterscheidet Tarife für Hunde- und Pferdehalter. Für das Erst-Rating zur Tierhalterhaftpflichtversicherung hat das Analysehaus neue Bewertungskritierien entwickelt. Zentrale Aspekte sind Deckungssumme, Ausfalldeckung sowie die Mitversicherung von Schäden an gemieteten und geliehenen Sachen oder PHV-Leistungen wie Versehensklausel oder Best-Leistungs-Garantie, die sich in anderen Tarifen bereits bewährt hatten, flossen ebenfalls in das neue Rating mit ein.

Nach Angaben des Analysehauses wurde sämtliche relevanten Tarif-Aspekte nach einer Skala von Null bis 100 Punkte bewertet. Die Einstufung in eine der sieben Bewertungsklassen von FFF+/hervorragend bis F-/ungenügend erfolgte anhand der Summe der erreichten Punkte. Mindeststandards sollen garantieren, dass gut bewertete Produkte in allen Bewertungskategorien überdurchschnittlich abschneiden und besonders wichtige Anforderungen erfüllen.

