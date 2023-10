Baufinanzierung: Flexibel bleiben

Fragt man einen Makler oder Vermittler, was die wichtigsten Faktoren sind, um eine Wertsteigerung seiner Immobilie zu realisieren, so lautet die Antwort nun oftmals: „Lage, Lage, Energieeffizienz“. Ähnlich wie bei anderen Anlageklassen, ist auch bei Immobilien mittlerweile alles auf den Fokus Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtet. Und selbst in der Finanzierung zieht beides immer größere Kreise. Modernisierungen und Sanierungen stehen deshalb bei vielen Häuslebauern auf der Agenda und auch auf der Finanzierungsseite stellt man sich darauf ein. Das ist nicht zuletzt sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es in der Neubaufinanzierung aufgrund der hohen Bauzinsen und -kosten gerade ohnehin nicht wirklich rund läuft. Dabei ist das Thema keineswegs trivial. Nicht von ungefähr gibt es den Beruf des Energieberaters, der jetzt besonders gefragt ist. Doch auch die Vermittlerinnen und Vermittler einer Immobilienfinanzierung müssen sich in diesem Punkt aufschlauen und sich zumindest ein Basiswissen zum Thema Energieeinsparungen aneignen. Und auch die Banken müssen sich des Themas annehmen und mit neuen Produkten unter dem Label „Baufi Green“ den Vertrieb begeistern.

Über allem steht die Überschrift „Flexibel bleiben“. Denn die Niedrigzinsphase, die uns mehr als 15 Jahre begleitet hat, ist erst einmal durch und wird vermutlich so schnell auch nicht wiederkommen – selbst dann nicht, wenn die nach wie vor hohe Inflation endlich einmal wieder auf das von der EZB definierte Normalmaß von zwei Prozent zurückgekommen sein wird.

