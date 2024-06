FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen rückt Biodiversität in den Mittelpunkt (mit Bildergalerie)

Der alljährlich erscheinende Marktbericht analysiert seit 2005 die Trends nachhaltigkeitsbezogener Investitionen in Deutschland und Österreich. Die Erhebung umfasst in diesem Jahr für Deutschland ein Volumen nachhaltiger Geldanlagen von 542,6 Milliarden Euro und 89,2 Milliarden Euro für Österreich. Die Ergebnisse basieren auf Angaben von 62 Finanzinstituten aus Deutschland und 21 aus Österreich.

Der Marktbericht enthält umfangreiche Auswertungen über die Prioritäten und Strategien der Unternehmen bei nachhaltigen Investments. Erstmalig wurde in diesem Jahr die Berücksichtigung von Biodiversität erfasst. Der Begriff wird vielfach nur mit Artenvielfalt gleichgesetzt, darunter fallen aber auch die Vielfalt von Genen und die Vielfalt von Ökosystemen, so FNG. Biodiversität ist eines der Felder im Bereich der EU-Vorschriften zur Nachhaltigkeit (englisches Kürzel: ESG).

Dabei zeigte sich, dass ein Drittel der befragten Finanzunternehmen derzeit Biodiversitätsrisiken in ihre Investmentprozesse integriert. 16 Prozent der Befragten haben bisher erste Risikoanalysen durchgeführt, 13 Prozent haben für sie relevante Risikotreiber identifiziert. Dabei ist die Anwendung von Daten-Tools entscheidend für eine adäquate Biodiversitätsanalyse des Portfolios und wurde bereits von 43 Prozent der Befragten getestet, so FNG. Des Weiteren haben 31 Prozent der Teilnehmenden Richtlinien implementiert, um negative Auswirkungen ihrer Investitionen auf die Biodiversität zu minimieren.

„Es ist erfreulich, dass rund ein Drittel der Befragten Biodiversität im Investmentprozess berücksicktigt. Es ist aber auch klar, dass das nicht ausreicht“, sagte FNG-Geschäftsführerin Verena Menne. „Als FNG setzen wir uns dafür ein, dies in der gesamten Finanzbranche auf die Agenda zu setzen.“ Das wurde bei Vorstellung des Marktberichts auch durch eine mehr als einstündige Podiumsdiskussion zu dem Thema unterstrichen.

91 Prozent der nachhaltigen Publikumsfonds Artikel 8

In Bezug auf die EU-Offenlegungsverordnung entsprechen laut Marktbericht 91 Prozent der nachhaltigen Publikumsfonds in Deutschland Artikel 8 und nur neun Prozent Artikel 9 der Verordnung. Neben dieser sehr groben und nicht immer zielführenden Einteilung gemäß den EU-Vorschriften wurde dieses Jahr im FNG-Marktbericht zum ersten Mal eine neue Methodik angewendet, die der europäische Dachverband Eurosif gemeinsam mit Prof. Dr. Timo Busch (Universität Hamburg) für nachhaltigkeitsbezogene Investitionen entwickelt hat. Die vier neuen Kategorien erfassen verschiedene Ambitionsniveaus bei nachhaltigen Geldanlagen. In drei der vier Ambitionskategorien, von niedrig bis hoch, dominieren demnach Artikel-8-Fonds.

Busch berichtete auf der Tagung, die EU habe erkannt, dass die Offenlegungsverordnung Schwächen hat und will sie überarbeiten. Der Zeithorizont dafür liege zwischen 1,5 Jahren im optimistischen und fünf Jahren im pessimistischen Fall, so Busch. Auf Nachfrage bestätigte er zudem, dass auch die fehlende Harmonisierung der verschiedenen Vorschriften, etwa für den Vertrieb, problematisch ist und die gesamte ESG-Regulierung in der jetzigen Form vor allem für Privatanleger vielfach nur schwer nachzuvollziehen ist.

Mehr als 200 Mitglieder

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ist nach eigener Darstellung der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz und repräsentiert mehr als 200 Mitglieder, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Es gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile heraus und hat das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds entwickelt.

Zur Vorstellung des FNG-Marktberichts 2024 trafen sich am Donnerstag nach Angaben des Veranstalters 60 Teilnehmende in Berlin. 180 weitere waren über Livestream zugeschaltet. Cash. war Medienpartner.

