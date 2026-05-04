Führungswechsel bei Lazard: Jennert folgt auf Hübner in der DACH-Region

Kai Jennert hat zum 1. Mai die Position des Chief Executive Officer von Lazard Asset Management in Deutschland und Österreich übernommen. Er tritt die Nachfolge von Andreas Hübner an, der das Geschäft über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat.

Jennert ist seit 2011 für das Unternehmen tätig und war zuletzt stellvertretender CEO sowie Mitglied der Geschäftsführung. In seiner neuen Funktion wird er zusätzlich in den Verwaltungsrat der Lazard Asset Management Schweiz AG einziehen und damit seine Verantwortung in der DACH-Region ausweiten.

Die Region zählt für Lazard Asset Management weiterhin zu den zentralen Wachstumsmärkten. Mit der Ernennung Jennerts setzt das Unternehmen auf Kontinuität in der Führung und auf die Weiterentwicklung bestehender Strukturen.

Ausbau der Verantwortung in der DACH-Region

Chris Hogbin, CEO von Lazard Asset Management, betont die Rolle Jennerts für die künftige Entwicklung: „Kai Jennert ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Er verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Kunden, unserer Investmentplattform und der regionalen Märkte und hat in den vergangenen Jahren entscheidend zu unserem Wachstum beigetragen. Ich bin überzeugt, dass er auf dieser starken Basis aufbauen und die nächste Phase unserer Geschäftsentwicklung vorantreiben wird“.

Zugleich würdigt Hogbin die Leistungen des bisherigen CEO: „Gleichzeitig möchte ich Andreas Hübner für seine Leistung und sein langjähriges Engagement für das Unternehmen danken. Er hat das Geschäft in Kontinentaleuropa wesentlich beeinflusst und eine starke Grundlage für unseren weiteren Erfolg geschaffen“.

Jennert selbst hebt die Bedeutung seiner neuen Aufgabe hervor: „Ich freue mich sehr, die Verantwortung für unser Geschäft in Deutschland und Österreich zu übernehmen. Nach fast zwei Jahrzehnten bei Lazard bedeutet es mir persönlich viel, die Weiterentwicklung unseres Geschäfts nun in erweiterter Rolle gemeinsam mit meinen Geschäftsführungskollegen voranzutreiben“.

Hübner bleibt dem Unternehmen verbunden

Auch mit Blick auf seinen Vorgänger unterstreicht Jennert die Kontinuität: „Andreas Hübner hat den Standort über mehr als 25 Jahre mit großem unternehmerischem Engagement aufgebaut und entscheidend gestaltet“.

Er ergänzt: „Auf diesem starken Fundament wollen wir gemeinsam mit unserem Team und unseren Kunden wachsen, unsere Position in Deutschland und Österreich gezielt ausbauen und langfristig stärken“.

Hübner bleibt Lazard Asset Management in Deutschland als Chairman erhalten und soll weiterhin das Wachstum des Kundengeschäfts im DACH-Raum begleiten.