Mirko Kötter verstärkt Valytics bei Pricing und Data Analytics

Die auf Versicherungen spezialisierte Unternehmensberatung Valytics erweitert ihr Führungsteam. Zum 1. Mai 2026 ist Dr. Mirko Kötter in das Unternehmen eingetreten. Er soll vor allem die Bereiche Data Analytics, aktuarielles Pricing, ertragsorientierte Steuerung sowie komplexe Systemumstellungen in der Lebensversicherung stärken.

Kötter verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Lebensversicherung. Der promovierte Mathematiker und Aktuar DAV war über viele Jahre in leitenden Positionen tätig, darunter acht Jahre als Verantwortlicher Aktuar. Zu seinen Schwerpunkten zählten Produktmanagement, Tarifierung, aktuarielle Modellierung, Pricing von Biometrie-Produkten sowie großvolumige Programme rund um Bestandsführungssysteme, Migrationen und datengetriebene Steuerungsmodelle.

Valytics sieht in diesen Feldern zentrale Zukunftsaufgaben der Lebensversicherer. Dazu gehören die Nutzung von Data Analytics im Pricing, die Risiko- und Ertragssteuerung, die Modernisierung von Bestandsführungs- und Umsystemen sowie die Überführung strategischer Zielbilder in belastbare aktuarielle Modelle und Prozesse.

Data Analytics und IT-Systeme rücken in den Fokus

„Lebensversicherer stehen heute unter erheblichem Druck – nicht nur durch Regulierung und Kapitalanforderungen, sondern zunehmend durch den Wettbewerb mit Banken und AssetManagementGesellschaften“, sagt Dr. Patrick Dahmen, Managing Partner von Valytics. „In diesem Umfeld werden Data Analytics und leistungsfähige IT-Systeme zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Mirko Kötter verbindet tiefe aktuariellanalytische Expertise mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung komplexer System- und Transformationsprojekte.“

Mit der Personalie reagiert Valytics auf den steigenden Bedarf der Branche an datenbasierter Steuerung, aktuarieller Fachlichkeit und Umsetzungserfahrung. Das Unternehmen will damit seine Position als spezialisierter Beratungspartner für Lebensversicherer im strukturellen Wandel ausbauen.