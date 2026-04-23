Schrieber wechselt zu Acatis

Zum 1. Juli 2026 wechselt Thorsten Schrieber zur Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nach Frankfurt. Dort übernimmt er die Verantwortung für Vertrieb und Marketing und soll die weitere Expansion des unabhängigen Value-Managers vorantreiben.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist vorgesehen, Schrieber in die Geschäftsführung zu berufen und zum Sprecher des Gremiums zu wählen.

Der Manager gilt als langjährig erfahren im Fondsvertrieb. Er bringt mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung mit und war zuletzt sieben Jahre Mitglied des Vorstands der DJE Kapital AG in Pullach. Dort verantwortete er ebenfalls Vertrieb und Marketing. Zudem gehörte er acht Jahre dem Verwaltungsrat der DJE Investment S.A. in Luxemburg an.

Fokus auf Wachstum und Marktposition

Mit der Personalie verfolgt Acatis das Ziel, die eigene Marktposition weiter auszubauen. Gründer und Geschäftsführer Dr. Hendrik Leber betont: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Schrieber einen so erfahrenen und fachlich so hochqualifizierten Kollegen für die Unternehmensleitung gewinnen konnten. Mit ihm sind wir gut gerüstet für das angestrebte Wachstum und die strategische Expansion von Acatis“.

Die Verstärkung erfolgt vor dem Hintergrund einer langfristig angelegten Unternehmensstrategie. Bereits Ende 2024 hatte Acatis 90 Prozent der Geschäftsanteile an die Araucaria Familienstiftung übertragen, um die Zukunft des Hauses strukturell abzusichern.

Mit dem Einstieg Schriebers setzt das Unternehmen nun einen weiteren Schritt in Richtung organisatorischer und personeller Weiterentwicklung.

Generationswechsel in der Geschäftsführung

Auch innerhalb der bestehenden Führung wird der Wechsel als Teil eines geplanten Übergangs gesehen. Dr. Claudia Giani-Leber, Gründerin und Geschäftsführerin, verweist auf die langjährige Verbindung: „Thorsten Schrieber kennen wir seit über dreißig Jahren und sind mit ihm persönlich immer verbunden gewesen. Als er sich von seinem früheren Haus verabschiedet hatte, standen ihm unsere Türen weit offen.“

Sie sieht in seiner Rolle auch eine Brücke zur nächsten Generation: „Herr Schrieber wird die Marke Acatis noch stärker bei Investoren verankern. Als künftiger Sprecher der Geschäftsführung soll er außerdem die prozessuale Überleitung auf die nächste Generation sicherstellen, damit mein Mann und ich uns als Gründer perspektivisch aus der operativen Unternehmensleitung zurückziehen können.“