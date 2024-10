„Gemeinsame Genetik“: gBnet und Charta werden Partner

Ziel der Kooperation sei es, den angebundenen Partnern beider Häuser neue wechselseitige Mehrwerte zu bieten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Unternehmen. Das erste Pilotprojekt befindet sich demnach bereits in der Umsetzung und sieht vor, dass gBnet die vollständige Vertragsverwaltung und weitestgehend die Schadenabwicklung des exklusiven Charta-Spezialkonzepts in der Sparte Wohngebäude mit dem Risikoträger die Bayerische übernimmt.

Laut gBnet teilen beide Maklerverbünde ähnliche Werte und Philosophien, insbesondere im Umgang mit ihren Partnermaklern. „Diese gemeinsame Genetik ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kooperation, die beiden Seiten und ihren Partnern zukünftig signifikante Mehrwerte bietet,“ so Hartmut Goebel, Vorstand gBnet. Weitere konkrete Schritte zur Intensivierung der Zusammenarbeit seien bereits in Planung.