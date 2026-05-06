Microsoft zahlt hohen Preis für Wachstum

Microsofts jüngste Quartalszahlen zeigen einen deutlichen Trend in der KI-Ära von Big Tech: starkes Wachstum und hohe Nachfrage, aber zu einem sehr hohen Preis, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (per 30. Juni) auf 4,27 US-Dollar. Erwartet worden waren 4,06 US-Dollar. Auch der Umsatz legte gegenüber den Vorjahreszeitraum von 81,39 auf 82,89 Milliarden US-Dollar zu.

Die Ergebnisse des dritten Quartals waren äußerst beeindruckend. Microsoft übertraf damit die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, während Azure erneut ein stärker als erwartet ausgefallenes Wachstum verzeichnete. Dies unterstreicht die zentrale Rolle von Azure bei der KI- und Cloud-Infrastruktur für Unternehmen.

Trotz dieser starken Schlagzeilen konzentrierten sich die Anleger jedoch schnell auf die wichtigste Zahl: Microsoft erwartet nun für das Jahr 2026 Investitionsausgaben in Höhe von rund 190 Milliarden Dollar. Dies liegt deutlich über den Prognosen der Analysten und wird durch steigende Speicherkosten sowie die massiven Investitionen getrieben, die für die Skalierung der KI-Infrastruktur erforderlich sind.1 Ein klares Signal dafür, dass die Führung im KI-Wettlauf beispiellose Ausgaben erfordert.

Azure-Wachstum beweist: Microsofts KI-Motor beschleunigt sich

Das deutlichste Zeichen für die Stärke von Microsoft kam von Azure. Die Sparte lieferte erneut ein über den Erwartungen liegendes Wachstum und bewies, dass die Nachfrage von Unternehmen sowohl nach traditionellen Cloud-Diensten als auch nach KI-Workloads robust bleibt. Azure entwickelt sich zu mehr als nur einer Cloud-Plattform; es transformiert sich zum infrastrukturellen Rückgrat für Künstliche Intelligenz in Unternehmen. Damit positioniert sich Microsoft nicht nur als Softwareanbieter, sondern als grundlegender Wegbereiter für die KI-Adaption über alle Branchen hinweg.

Beeindruckend war auch die gesamte KI-Dynamik bei Microsoft. Der jährliche KI-Umsatz stieg auf 37 Milliarden US-Dollar, während die Anzahl der zahlenden Nutzer für den Microsoft 365 Copilot die 20-Millionen-Marke überschritt. Dies zeigt, dass die Monetarisierung von KI nicht länger theoretisch ist. Microsoft bettet KI erfolgreich in bestehende Ökosysteme für Unternehmensproduktivität ein und verwandelt das, was einst als spekulatives Wachstumspotenzial galt, in sich schnell kommerzialisierende Realität.1

Microsoft-Aktie fällt – Anleger reagieren sensibel auf die Kosten

Trotz der beeindruckenden operativen Leistung fielen die Microsoft-Aktien deutlich. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger sehr sensibel auf die Kosten der KI-Marktführerschaft reagieren. Denn der wahre Schock der Ergebnisse war die Prognose von 190 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben für 2026. Dieser massive Anstieg wurde durch steigende Speicherkosten, weltweite Hardware-Engpässe und die immensen Kosten für den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur ausgelöst, die die KI-Nachfrage der nächsten Generation unterstützen muss.2

Dieser Ausgabenschub entfachte sofort die Sorge über einen Margendruck. Die Bruttomarge fiel auf den schwächsten Stand seit Jahren, da sich die Abschreibungskosten für den Infrastrukturausbau intensivierten. Auch der Ausblick deutete auf künftig geringere operative Margen hin. Microsoft beweist zwar, dass die KI-Nachfrage real ist, zeigt aber gleichzeitig, dass die KI-Führerschaft mit enormen kurzfristigen finanziellen Kompromissen verbunden ist.

Der Kursrückgang nach den Zahlen unterstreicht, wie sehr sich die Erwartungen der Anleger gewandelt haben. In früheren Quartalen hätte das Übertreffen von Umsatz- und Gewinnschätzungen ausgereicht. Heute liegt der Fokus darauf, ob KI-Ausgaben ausreichende Renditen erwirtschaften können, ohne die Rentabilität dauerhaft zu belasten. Der Markt stellt nicht mehr die Wachstumsfähigkeit von Microsoft infrage, sondern den Preis dieses Wachstums und wie schnell das Unternehmen seine infrastrukturintensive KI-Dominanz in beständige Margen ummünzen kann.

Das starke Azure-Wachstum, die steigende Copilot-Nutzung und die explodierenden KI-Umsätze stützen das langfristige optimistische Szenario. Doch die vorsichtigere Umsatzprognose und die massive Ausweitung der Investitionsausgaben haben die Messlatte höher gelegt. Microsoft mag das KI-Rennen immer noch anführen, aber die Anleger fordern nun klarere Beweise dafür, dass dieser Sieg auch hochprofitabel bleibt.

KI-Wachstum bleibt stark, aber Effizienz wird zur zentralen Sorge

Microsofts jüngste Ergebnisse bestätigten, dass das Unternehmen einer der mächtigsten Gewinner im Bereich der Künstlichen Intelligenz bleibt. Azure beschleunigt sich. Die Copilot-Adoption skaliert schnell. Die KI-Umsätze wachsen mit außerordentlicher Geschwindigkeit.

Aber Microsoft wird nicht mehr nur danach beurteilt, ob es im Bereich KI führen kann, sondern wie effizient es dies tut. Die Ära des grenzenlosen KI-Optimismus weicht einer anspruchsvolleren Phase, in der Kapitaldisziplin, Infrastrukturrenditen und langfristige Margenresistenz genauso wichtig sind wie Wachstum.

In diesem Sinne war das Quartal von Microsoft sowohl ermutigend als auch ernüchternd. Das Unternehmen beweist, dass die KI-Nachfrage real, skalierbar und monetarisierbar ist. Es beweist aber auch, dass die Dominanz in dieser neuen Ära eine der größten Kapitalbindungen in der Unternehmensgeschichte erfordern könnte.

Microsoft Investor Relations: Earnings Release FY 26 Q3, 29. April 2026. CNBC: Microsoft calls for $190 billion in 2026 capital spending on soaring memory prices, 29. April 2026.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.