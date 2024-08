Gewinnchance sichern: 11. Brokerwahl läuft

Drei Fragen an Lars Knackstedt (DVAG)

EXKLUSIV In der diesjährigen Cash.-Hitliste der Finanzvertriebe steht die DVAG mit Provisionserlösen von mehr als 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2023 einmal mehr mit großem Abstand an der Spitze. Drei Fragen zum laufenden Jahr an Lars Knackstedt, Mitglied des Vorstands der DVAG.