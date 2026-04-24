KI im Underwriting und Schaden: Guidewire stellt Pronavigator vor

Guidewire hat mit Pronavigator einen KI-gestützten Assistenten vorgestellt, der unmittelbar in die InsuranceSuite integriert ist. Die Lösung ist Teil des aktuellen Releases Palisades und richtet sich an Schaden- und Unfallversicherer. Ziel ist es, Fachanwendern in Underwriting, Schadenbearbeitung, Abrechnung und Kundenservice relevante Informationen genau dann bereitzustellen, wenn sie im Arbeitsprozess benötigt werden. Der Assistent greift auf unternehmensspezifische Datenquellen zu und stellt kontextbezogene Inhalte bereit.

Dazu zählen unter anderem Richtlinien, Dokumente und Zitate. Die Informationen werden rollenbasiert ausgespielt, sodass Mitarbeitende nur auf Inhalte zugreifen können, für die sie autorisiert sind. Gleichzeitig setzt Guidewire auf Kontrollmechanismen innerhalb der Prozesse. Audit Trails sowie eine Einbindung des Menschen in Entscheidungsabläufe sollen sicherstellen, dass automatisierte Empfehlungen überprüfbar bleiben und die finale Entscheidung beim Anwender liegt.

KI-Unterstützung direkt im Arbeitsprozess

Mit ProNavigator verfolgt Guidewire den Ansatz, KI nicht isoliert, sondern direkt in operative Abläufe zu integrieren. Der Assistent unterstützt Mitarbeitende dabei, schneller auf Informationen zuzugreifen und Entscheidungen fundierter zu treffen. Das soll sowohl die Effizienz steigern als auch Fehler reduzieren.

„Pronavigator liefert Versicherungsfachleuten die richtigen Informationen – genau dann, wenn sie diese benötigen“, so Amy Mollin, Vice President, Product Management bei Guidewire. „Durch die direkte Integration in die InsuranceSuite ermöglichen wir Frontline-Teams, schnell auf präzise Antworten zuzugreifen, um sicher die besten Entscheidungen zu treffen. Die KI hilft Versicherern dabei, nahtlos von der KI-Evaluation zu deren erfolgreicher Einführung im Tagesgeschäft überzugehen.“

Neben der Entscheidungsunterstützung zielt die Lösung auch auf eine schnellere Wertschöpfung ab. Da ProNavigator als produktionsreife Anwendung bereitgestellt wird und mit neuen Releases aktualisiert wird, soll sich der Wartungsaufwand langfristig reduzieren.

Erweiterungen im Release Palisades

Parallel zur Einführung von Pronavigator erweitert Guidewire mit Palisades die Funktionen seiner Plattform. Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Entwicklern, die eigene digitale Anwendungen erstellen. Dafür stellt das Unternehmen Werkzeuge bereit, mit denen sich KI-gestützte Funktionen sicher integrieren lassen. Im Finanzbereich verbessert Palisades die Nachvollziehbarkeit von Zahlungsströmen.

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Ein erweitertes Fonds-Tracking ermöglicht eine genauere Abstimmung von Zahlungen und Rückerstattungen. Vollständige Audit Trails sollen dabei Transparenz für Finanz- und Serviceteams schaffen. Auch im Schadenmanagement wurden Anpassungen vorgenommen. Eine überarbeitete Benutzeroberfläche soll den Austausch von Schadendaten zwischen Versicherern, Maklern und weiteren Beteiligten vereinfachen und beschleunigen.

Fokus auf Pricing und Prozesssteuerung

Weitere Neuerungen betreffen das Pricing sowie die Steuerung von Prozessen. Versicherer erhalten Zugriff auf einheitliche Preis- und Angebotsinformationen in Echtzeit über verschiedene Vertriebskanäle hinweg. Die entsprechenden Funktionen aus dem PricingCenter sind nun stärker in das PolicyCenter integriert.

Zusätzlich stellt Guidewire neue Vorlagenlösungen bereit, die insbesondere bei Arbeitsunfallschäden und Vertragsverlängerungen eingesetzt werden können. Diese bieten Zugriff auf Finanzdaten sowie Prognosen zu Schadenverläufen und Prozessausgängen. Mit diesen Erweiterungen zielt Guidewire darauf ab, sowohl operative Abläufe als auch strategische Entscheidungen stärker datenbasiert zu unterstützen und gleichzeitig die Integration von KI in den Versicherungsalltag voranzutreiben.