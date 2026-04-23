Rentenreform verschärft die Suche nach verlässlichem Einkommen

Die Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland markiert einen Wendepunkt: Sparer sollen künftig stärker selbst entscheiden, wie viel Risiko sie eingehen – und damit auch, wie hoch ihre potenziellen Erträge ausfallen. Was politisch als Fortschritt verkauft wird, verschiebt die Verantwortung jedoch zunehmend auf den Einzelnen. Gleichzeitig zeigt der Blick auf andere europäische Länder: Ein tragfähiges, breit akzeptiertes Rentenmodell bleibt in Deutschland weiterhin schwer erreichbar.



Damit entsteht eine neue Realität, die zwei Generationen gleichermaßen betrifft. Jüngere Anleger müssen frühzeitig Vermögen aufbauen, während ältere Anleger zunehmend darauf angewiesen sind, aus ihrem Kapital verlässliche Erträge zu generieren. Der gemeinsame Nenner ist klar: Der Bedarf an planbarem Cashflow steigt.

Zwei Generationen, ein Problem: planbare Erträge

Für Millennials liegt die Herausforderung im langfristigen Vermögensaufbau unter unsicheren Rahmenbedingungen. Klassische Modelle wie die Riester-Rente haben an Attraktivität verloren, während neue Vorsorgedepots stärker auf Kapitalmarkterträge setzen und damit auch auf Volatilität.



Für Rentner und Anleger in der Entnahmephase stellt sich die Situation anders dar, aber mit ähnlicher Konsequenz: Sie benötigen regelmäßige Ausschüttungen, um laufende Ausgaben zu decken. Und das in einem Umfeld, in dem sichere Zinsen real oft niedrig bleiben und Dividenden allein selten ausreichen.



Beide Gruppen stehen damit vor einer strukturellen Herausforderung: Wie lässt sich aus einem Portfolio ein verlässlicher Einkommensstrom generieren – ohne sich ausschließlich auf klassische Zins- oder Dividendenquellen zu verlassen?

Grenzen klassischer Einkommensstrategien

Traditionell basieren Einkommensstrategien auf Anleihen, Dividendenaktien oder Immobilien. Doch alle drei Ansätze stehen zunehmend unter Druck:



Anleihen bieten zwar Stabilität, aber oft begrenzte reale Renditen

bieten zwar Stabilität, aber oft begrenzte reale Renditen Dividendenstrategien liefern meist nur moderate Ausschüttungen und sind abhängig von Unternehmensentscheidungen

liefern meist nur moderate Ausschüttungen und sind abhängig von Unternehmensentscheidungen Immobilieninvestments sind durch gestiegene Finanzierungskosten und regulatorische Anforderungen weniger attraktiv geworden



Hinzu kommt, dass nicht alle dieser Strategien darauf ausgelegt sind, monatliche und planbare Cashflows zu liefern. Ein Aspekt, der insbesondere in der Entnahmephase mitentscheidend ist.

IncomeShares: Systematische Erträge statt passiver Ausschüttungen

Vor diesem Hintergrund rücken neue Ansätze stärker in den Fokus. Eine dieser Entwicklungen sind optionsbasierte börsengehandelte Produkte (ETPs) wie IncomeShares. Das Grundprinzip unterscheidet sich deutlich von klassischen Dividendenstrategien. Die Produkte halten die zugrunde liegenden Vermögenswerte – etwa Aktien, Indizes oder Rohstoffe – und generieren zusätzliche Erträge durch den systematischen Verkauf von Optionen. Genauer gesagt handelt es sich um gedeckte Call- und besicherte Put-Optionen. Die vereinnahmten Optionsprämien werden in der Regel monatlich an Anleger ausgeschüttet. Der zentrale Unterschied: Erträge entstehen nicht primär durch Unternehmensgewinne oder Zinszahlungen, sondern durch die Monetarisierung von Marktvolatilität.



Gerade in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit – geprägt durch geopolitische Spannungen, schwankende Zinsen und volatile Aktienmärkte – steigt die Bedeutung dieses Ansatzes. Denn mit zunehmender Volatilität steigen auch die Optionsprämien, die Investoren durch den Verkauf von Optionen vereinnahmen können. Das führt zu einem strukturellen Effekt: Je unruhiger die Märkte, desto höher können potenziell die Ausschüttungen ausfallen. Gleichzeitig fungieren die vereinnahmten Prämien als eine Art Puffer bei fallenden Kursen und können die Schwankungsbreite eines Portfolios reduzieren.



Der Trade-off: Einkommen versus Kurspotenzial



Wie jede Strategie hat auch dieser Ansatz klare Grenzen. Der wichtigste Punkt: Das Aufwärtspotenzial ist begrenzt. Steigen die Kurse der zugrunde liegenden Vermögenswerte stark an, wird ein Teil dieser Gewinne durch die Optionsstrategie abgegeben. Anleger tauschen somit einen Teil möglicher Kursgewinne gegen planbarere, laufende Erträge.

Für wachstumsorientierte Anleger mag das ein Nachteil sein. Für einkommensorientierte Investoren – insbesondere in der Entnahmephase – kann dieser Trade-off jedoch sinnvoll sein.



Rolle im Portfolio: Ergänzung statt Ersatz



Optionsbasierte Einkommensstrategien sind kein vollständiger Ersatz für klassische Anlagen, sondern eher eine Ergänzung innerhalb eines diversifizierten Portfolios. Für jüngere Anleger können sie helfen, frühzeitig zusätzliche Cashflows zu generieren und diese reinvestieren zu können. Für ältere Anleger bieten sie die Möglichkeit, regelmäßige Ausschüttungen zu erzielen, ohne Vermögenswerte kontinuierlich verkaufen zu müssen. Damit adressieren sie ein zentrales Problem moderner Altersvorsorge: die Transformation von Vermögen in laufendes Einkommen.

Altersvorsorge wird zur Cashflow-Frage

Die politische Diskussion um Rentenreformen zeigt vor allem eines: Die klassische Trennung zwischen Anspar- und Entnahmephase verschwimmt zunehmend. Anleger müssen heute früher und aktiver darüber nachdenken, wie sie aus ihrem Kapital nachhaltige Erträge generieren können. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Strategien, die nicht nur auf langfristiges Wachstum, sondern auch auf laufende Einkommensströme ausgerichtet sind.



In diesem Umfeld entwickeln sich optionsbasierte Einkommensstrategien wie IncomeShares zu einem Baustein, der eine Lücke schließt – zwischen klassischen Dividendenansätzen und den Anforderungen einer zunehmend selbstverantworteten Altersvorsorge. Oder anders gesagt: Die Zukunft der Altersvorsorge entscheidet sich nicht nur am Endvermögen – sondern am Cashflow.

Autor José Carlos Gonzalez ist CEO von Leverage Shares, Herausgeber von Income Shares.