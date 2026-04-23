Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Blau Direkt: Direkter Zugriff auf Versichererportale aus dem MVP

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Thomas Eickhof
Foto: Blau Direkt
Thomas Eickhof

Ein neuer Zugang aus dem MVP "Ameise" ermöglicht Vermittlern den direkten Wechsel in Versichererportale ohne erneuten Login. Welche Vorteile das im Tagesgeschäft bringen soll.

Mit „QuickJump“ führt Blau Direkt eine neue Funktion im Maklerverwaltungsprogramm „Ameise“ ein, die den Zugriff auf Versichererportale deutlich vereinfachen soll. Vermittler können nun direkt aus einem bestehenden Vertrag heraus in die Systeme der Versicherer wechseln, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Damit entfällt ein bislang üblicher Zwischenschritt, der Arbeitsprozesse häufig unterbricht.

„Unser Anspruch ist es, Vermittlern nahtlose Übergänge zwischen den Systemen unserer Partner zu ermöglichen und Informationen genau dort verfügbar zu machen, wo sie im Arbeitsprozess benötigt werden – ohne Medienbrüche und ohne zusätzlichen Aufwand“, so Thomas Eickhof, Chief Product Officer bei Blau Direkt.  

Das könnte Sie auch interessieren:

Technologisch basiert die Funktion auf der BiPRO-Norm 440, die den sicheren und direkten Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen regelt. Diese Branchenstandards sorgen dafür, dass Systeme von Vermittlern, Pools und Versicherern effizient miteinander kommunizieren und manuelle Zwischenschritte reduziert werden.

Zum Start sind neun Versichererportale angebunden, darunter Alte Leipziger, Axa, Hallesche, HDI, Nürnberger, Standard Life, Stuttgarter, Volkswohl Bund und WWK. Weitere Gesellschaften sollen folgen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/blau-direkt-direkter-zugriff-auf-versichererportale-aus-dem-mvp-716941/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.