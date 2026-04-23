Blau Direkt: Direkter Zugriff auf Versichererportale aus dem MVP

Mit „QuickJump“ führt Blau Direkt eine neue Funktion im Maklerverwaltungsprogramm „Ameise“ ein, die den Zugriff auf Versichererportale deutlich vereinfachen soll. Vermittler können nun direkt aus einem bestehenden Vertrag heraus in die Systeme der Versicherer wechseln, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Damit entfällt ein bislang üblicher Zwischenschritt, der Arbeitsprozesse häufig unterbricht.

„Unser Anspruch ist es, Vermittlern nahtlose Übergänge zwischen den Systemen unserer Partner zu ermöglichen und Informationen genau dort verfügbar zu machen, wo sie im Arbeitsprozess benötigt werden – ohne Medienbrüche und ohne zusätzlichen Aufwand“, so Thomas Eickhof, Chief Product Officer bei Blau Direkt.

Technologisch basiert die Funktion auf der BiPRO-Norm 440, die den sicheren und direkten Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen regelt. Diese Branchenstandards sorgen dafür, dass Systeme von Vermittlern, Pools und Versicherern effizient miteinander kommunizieren und manuelle Zwischenschritte reduziert werden.

Zum Start sind neun Versichererportale angebunden, darunter Alte Leipziger, Axa, Hallesche, HDI, Nürnberger, Standard Life, Stuttgarter, Volkswohl Bund und WWK. Weitere Gesellschaften sollen folgen.