Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Vema steigt bei BCA ein und vertieft strategische Partnerschaft

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Dr. Johannes Neder, Vorstand Vema
Foto: Vema
Johannes Neder, Vorstand der Vema

Die Vema beteiligt sich mit 9,9 Prozent an der BCA AG und baut damit die Zusammenarbeit weiter aus. Welche strategischen Ziele dahinterstehen.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG übernimmt 9,9 Prozent der Anteile an der BCA AG. Mit dem Einstieg vertiefen beide Unternehmen ihre seit 2023 bestehende Kooperation. Für angebundene Makler soll sich vor allem der Zugang zu Investmentlösungen erweitern. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Versicherungs- und Investmentangebote stärker miteinander zu verzahnen. Damit sollen Makler beide Bereiche integriert beraten können.

Johannes Neder, Vorstand der Vema, betont die strategische Bedeutung des Einstiegs: „Mit der Beteiligung setzen wir ein Zeichen, den offenen Marktzugang für freie Makler zu erhalten und sichern für unsere Makler den Zugriff auf leistungsfähige Investmentlösungen. Die BCA mit ihrem Rückhalt durch die Anteilseigner aus Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit mit Wurzeln im Maklermarkt und die Vema als genossenschaftliche Organisation der Makler teilen das Ziel, ungebundene und eigenständige Vermittler zu stärken und deren Lebenswerk zu erhalten.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch auf Seiten der BCA wird die Beteiligung als konsequenter Schritt gesehen. Vorstand Dr. Frank Ulbricht hebt die gemeinsame Ausrichtung hervor: „Die Vertiefung der Kooperation durch die Beteiligung unterstreicht unser gemeinsames Ziel, unseren angeschlossenen Partnern eine sichere Heimat zu bieten, die frei von Investoreninteressen ist. Durch die Grundidee der Genossenschaft, die auch die Rechtsform der bisherigen BCA-Aktionäre prägt, ist die Unabhängigkeit der beiden Marktplätze BCA und Vema in einzigartiger Weise gewährleistet. Die Zusammenarbeit schafft eine Win-Win-Win-Situation für die beiden Organisationen und die angeschlossenen Makler.“

Beide Partner planen, die Zusammenarbeit im Laufe des Jahres weiter auszubauen. Konkrete Maßnahmen sollen schrittweise folgen. Im Zuge der Transaktion erwirbt die Vema alle bislang von der Knörrer GmbH bzw. der bbg Betriebsberatungs GmbH gehaltenen Anteile. Über weitere Details vereinbaren die Beteiligten Stillschweigen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/vema-steigt-bei-bca-ein-und-vertieft-strategische-partnerschaft-716851/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.