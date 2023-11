Glühwein-Preisvergleich 2023: Die günstigsten Weihnachtsmärkte der Republik

Mehr als 2.500 Weihnachtsmärkte im ganzen Land bieten eine außergewöhnliche Mischung aus skurrilem Krimskrams, traditionellen Speisen und Getränken an, darunter auch der berühmte Glühwein! Doch wo können Besucher am günstigsten auf ihre Kosten kommen?

Deutschland ist bekannt für seine bezaubernden Weihnachtsmärkte, die auch in diesem Jahr wieder die dunkle Dezemberzeit erhellen und auch ein Stück weit erwärmen. Das zumeist durch Glühwein mit oder ohne Schuss. Angesichts zuletzt horrender Preissteigerungen bei Lebensmitteln ist der Preisvergleich besonders interessant. Soll heißen, wo kann ich Glühwein besonders günstig genießen?

Um das herauszufinden, hat der Online-Reiseanbieter weloveholidays die durchschnittlichen Preise für eine Tasse Glühwein auf 20 Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland verglichen, und diese nach dem günstigsten Preis pro Tasse geordnet. Zusätzlich nahm das Unternehmen auch die Preise von 2018 unter die Lupe, um zu sehen, welche Märkte in den letzten fünf Jahren die größten Preissteigerungen erlebt haben.

Die Kosten für Glühwein auf Weihnachtsmärkten im Jahr 2023

Auf dem Weihnachtsmarkt in Rothenburg o.d. Tauber bekommen die Besucher mit ab 3 Euro pro Tasse in diesem Jahr den günstigsten Glühwein. Auch die Weihnachtsmärkte in Augsburg und Dortmund gehören mit 3,50 Euro pro Tasse zu den preiswertesten.

In Frankfurt und Trier müssen die Besucher durchschnittlich 4,00 Euro pro Tasse ausgeben, während auf den Münchner Märkten Glühwein für bis zu 6 Euro verkauft wird und die bayrische Metropole damit am teuersten abschneidet.

Die Tabelle im Anschluss zeigt 20 Weihnachtsmärkte in Deutschland im Vergleich (sortiert nach aufsteigenden Preisen):

Die Glühweinpreise sind seit 2018 in Teilen des Landes um bis zu 50 % gestiegen, was auf die insgesamt steigenden Lebenshaltungskosten zurückzuführen ist, die sich in den meisten Bereichen des täglichen Lebens bemerkbar machen. Obwohl auch die Weihnachtsmärkte nicht von der Inflation verschont bleiben, halten sich die Preise in manchen Städten dennoch im Rahmen: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt hat die Preise für Glühwein konstant gehalten (4,00 €) und Augsburg, Braunschweig und Dortmund haben eine Erhöhung von nur 50 Cent erfahren, was etwa 16 % mehr ist.