Gothaer: Thomas Heindl wird neuer Leiter Marketing

Thomas Heindl (46) übernimmt zum 1. April 2023 die Leitung des Bereichs Marketing bei der Gothaer Finanzholding AG. Bislang verantwortete er den Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation bei der LV 1871. Heindl folgt bei der Gothaer auf Dr. Gunnar Görtz, der im Oktober in die Geschäftsführung der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH im Oktober 2022 berufen worden war.

Heindl bringt über 20 Jahre Berufserfahrung aus den Bereichen Marketing, Direct Sales und Media Relations mit. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Branchenerfahrung. Seine Karriere begann 2002 bei der Allianz, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. International Erfahrung sammelte Heindl als Head of Marketing & Communications Europe Direct bei der Hiscox Europe Underwriting Ltd. in Frankreich. 2018 wechselte er zur LV 1871, wo er aktuell das strategische und operative B2C- und B2B-Marketing und die Unternehmenskommunikation verantwortet.

„Wir freuen uns, dass wir Thomas Heindl für diese Position gewinnen konnten. Mit ihm haben wir einen starken und erfahrenen Experten an unserer Seite, der über einen breiten Erfahrungsschatz verfügt”, so Oliver Brüß, Vertriebsvorstand der Gothaer. „Neben seiner umfangreichen Expertise im Bereich Marketing kennt er sich auch im Vertrieb bestens aus. Damit ist er hervorragend für diese Position geeignet und wird die konsequente Markenpositionierung der Gothaer weiter vorantreiben“, so Brüß weiter.