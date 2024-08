Personelle Veränderungen beim Gothaer Vertriebsservice und bei Janitos

Zum 1. Oktober 2024 soll Frank Bettermann (59) zum Finanzvorstand der Janitos AG berufen werden. Er folgt auf Nina Duft (44), die auf eigenen Wunsch und im besten beiderseitigen Einvernehmen zum Ende November aus dem Vorstand ausscheidet, um sich einer neuen Herausforderung in der Nähe ihrer Heimatstadt Bad Homburg zu widmen. Emanuel Issagholian (38) wird im Vorstand weiter die Themen Marktbearbeitung und IT verantworten.

Bettermann blickt auf über 30 Jahre Erfahrung im Finanzwesen zurück und ist seit dem Jahr 2000 bei der Gothaer. 2010 wurde er zum kaufmännischen Leiter verschiedener Beteiligungsgesellschaften der Gothaer ernannt und übernahm 2014 zusätzlich die Leitung des Bereichs Finanzen bei der Janitos AG. Seit 2018 ist er Leiter der Konzernrevision bei der Gothaer.

„Mit Frank Bettermann konnten wir einen ausgewiesenen Finanzexperten für die Janitos Versicherung AG gewinnen. Er bringt aus seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter der Revision der Gothaer wertvolle Erfahrungen mit und kennt die Janitos bereits aus einer vorherigen Tätigkeit als Bereichsleiter Finanzen dort“, freut sich Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine und Aufsichtsratsvorsitzender der Janitos Versicherung AG. „Zugleich möchte ich Nina Duft einen großen Dank aussprechen. Sie hat einen großen Beitrag zur Entwicklung und Stabilität des Unternehmens geleistet. Ich bedauere ihr Ausscheiden sehr und wünsche Ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Karriereweg.“

Simon Röwer folgt auf Max Weinhold bei der GoVS

Zum 1. Januar 2025 wird Simon Röwer (36) die Nachfolge von Dr. Max Weinhold (42) als Vorstand der Gothaer Vertriebs-Service AG (GoVS) und als Leiter des Bereichs Partnervertrieb Komposit antreten. Weinhold hat sich entschieden, eine andere unternehmerische Verantwortung in der Branche zu übernehmen.

Röwer hält einen Master of Arts und einen MBA in internationalem Management und interkultureller Kommunikation. Einen Großteil seines Studiums hat er im Ausland verbracht – unter anderem in den USA und China. Seine Karriere bei der Gothaer begann er im Jahr 2013, zunächst als Trainee und dann als Vorstandsassistent von COO Dr. Mathias Bühring-Uhle.

Anfang 2017 wechselte er zur Unternehmensberatung Accenture. Dort war er als Senior Manager tätig und beriet Versicherungskunden in der DACH-Region vor allem in strategischen und fachlichen Fragestellungen. 2022 kehrte er zur Gothaer zurück und übernahm die Leitung des Bereichs Komposit Privatkunden.

Bächli übernimmt von Röwer

Die Leitung des Bereichs Komposit Privatkunden übernimmt wiederum Emanuel Bächli (40) zum 1. Januar 2025. Er war bislang Geschäftsführer des Gothaer Kunden-Service-Centers, kurz GKC.

Bächli startete seine Karriere 2010 nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik als Trainee bei der Gothaer. 2012 wurde er Projektleiter in der Krankenversicherung, es folgten verschiedene Führungspositionen in der Krankenversicherung. 2020 übernahm er dann die Geschäftsführung im GKC sowie die Bereichsleitung für das Kompetenzcenter Komposit Privatkunden.