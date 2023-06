HDI Versicherungen: Neue Leiter im Maklervertrieb Leben und Sach

HDI hat die Positionen in der Leitung des Maklervertriebs neu besetzt. Zum 1. Juni hat Thorsten Jahnke die Leitung für den gesamten Maklervertrieb Sach bei den HDI Versicherungen übernommen. Die Leitung des Angebotsservice und die vertriebliche Verantwortung für zentral betreute Makler im Leben- und Sachversicherungsgeschäft verantwortet seit dem 1. Juni Oliver-Alexander Elter.

Zum 1. Juni hat Thorsten Jahnke (50) die Leitung des Maklervertriebs Sach bei den HDI Versicherungen übernommen. Jahnke übernimmt in der neu geschaffenen Position die Verantwortung für den gesamten Maklervertrieb Sach, bei dem die Aufgabe der Betreuung der persönlich betreuten Makler im SHUK-Versicherungsgeschäft liegt. Die Leitung des Angebotsservice und die vertriebliche Verantwortung für zentral betreute Makler im Leben- und Sachversicherungsgeschäft verantwortet seit dem 1. Juni Oliver-Alexander Elter (53).

Thorsten Jahnke ist als Niederlassungsleiter Nord des Exklusivvertriebs seit 2017 bei HDI tätig und verfügt über eine mehr als 20-jährige Führungserfahrung im Versicherungsvertrieb bei verschiedenen Unternehmen. Er hat maßgeblichen Anteil an der Neuaufstellung des Exklusivvertriebs und der erfolgreichen Entwicklung der Niederlassung Nord. Vor seinem Eintritt bei HDI war er unter anderem bei der AXA Konzern AG in unterschiedlichen Führungspositionen im Vertrieb und in der Sparte tätig.

Oliver-Alexander Elter ist seit 1998 in verschiedensten Leitungsfunktionen im Vertrieb von HDI tätig. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem die Leitung des regionalen Maklervertriebs Süd/Ost sowie die bundesweite Vertriebsverantwortung für Groß- und Spezialmakler im Leben- und Sachversicherungsgeschäft. Zudem hat er verschiedene konzernübergreifende Projekte im SME-Segment erfolgreich geleitet und umgesetzt.

Thomas Lüer, HDI Deutschland Vorstand und Vertriebschef sagt zu den Neubesetzungen: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Thorsten Jahnke und Oliver-Alexander Elter interne Kandidaten mit großer Vertriebs- und Führungserfahrung für die beiden wichtigen Position gewinnen konnten. Und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele im Maklervertrieb Sach der nächsten Jahre erreichen werden.“