Heute Quatschkopf, morgen Weltveränderer.￼

Heute wissen wir noch nicht, was aus den Kleinen einmal wird. Eines dürfte jedoch sicher sein: Gesundheit ist ein elementarer Grundstein für ihre unbeschwerte Zukunft.

Familien sind eine Zielgruppe, die stetig wächst.

Hätten Sie’s gewusst? 2022 kamen 739.000 Kinder in Deutschland zur Welt. Für junge Familien steht die Familie an erster Stelle, dicht gefolgt von Gesundheit. Werte wie Freiheit und Sicherheit sowie Stabilität sind in ihrer Lebensplanung ebenfalls gewichtige Faktoren.

Somit ist auch der Versicherungsschutz von größtem Interesse – schon vor der Geburt der Kinder wächst das Bedürfnis nach Sicherheit. Hier zeigen sich oftmals die Großeltern gerne bereit, ihre Kinder bzw. Enkel:innen finanziell zu unterstützen.

Gesundheit ist Familien mit am wichtigsten.

Neugeborene und Kleinkinder kommen mit vielen Krankheitserregern in Kontakt. Kindern im Schulalter kann schnell etwas auf dem Spielplatz, beim Sport oder beim Spielen passieren. Doch bei Genesung und Vorsorge bietet die gesetzliche Krankenversicherung nur eine Basisabsicherung und übernimmt häufig nur einen Teil der Kosten für Behandlungen. Bei allem, was über die Regelversorgung hinausgeht, müssen Eltern mit einem Eigenanteil rechnen. Diese Standardleistungen können jedoch mit sinnvollen Krankenzusatzversicherungen gezielt erweitert werden. Und je früher mit einer zusätzlichen Absicherung begonnen wird, desto günstiger wirkt sich dies im Zeitverlauf aus.

Die Allianz bietet hierfür verschiedene Produkte, wie beispielsweise:

Zahnschutz mit extrastarken Leistungen bei Kieferorthopädie wie farblosen Keramikbrackets, Lachgas-Behandlung oder Fissurenversiegelung

mit extrastarken Leistungen bei Kieferorthopädie wie farblosen Keramikbrackets, Lachgas-Behandlung oder Fissurenversiegelung Privatpatientenstatus im Krankenhaus, bei Ärzt:innen oder Heilpraktiker:innen

im Krankenhaus, bei Ärzt:innen oder Heilpraktiker:innen Übernachtung mit Elternteil im Krankenhaus im Ein- oder Zweitbettzimmer

im Krankenhaus im Ein- oder Zweitbettzimmer Brillen und Kontaktlinsen

Pflegezusatzversicherung inkl. Unterstützung im Pflegefall, auch für nahe Angehörige

Für die individuelle Absicherung ihrer kleinen Heldinnen und Helden stehen Eltern oder Großeltern drei Pakete zur Auswahl: die Kinderpakete BASIS, TOP oder PREMIUM. Die besonderen Extras und vielen Gesundheitsservices machen aus den Angeboten mehr als reine Rechnungserstattung.

