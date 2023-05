HIH Invest kauft fast 30.000 Quadratmeter Bürohaus in Regensburg von Real I.S.

Der Asset Manager HIH Invest Real Estate hat für einen Club deutscher institutioneller Investoren das Bürogebäude „Netzwerk“ in der Lilienthalstraße in Regensburg erworben. Verkäufer ist ein geschlossener Privatanlegerfonds der Real I.S.

Das Gebäude wurde 2011 für den E.ON-Konzern im Westenviertel errichtet und dient seither als Zentrale der Tochtergesellschaft BayernWerk Netz GmbH. Die Core-Immobilie verfügt über vier Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss mit Dachterrasse und umschließt drei begrünte Innenhöfe, teilt HIH Invest mit. Von den 28.545 Quadratmetern Gesamtmietfläche entfallen 24.761 Quadratmeter auf Büro- und 3.669 Quadratmeter auf Lagerfläche. Hinzu kommen 600 Tiefgaragen- und Außenstellplätze. Das Objekt ist DGNB-Platin zertifiziert.

Mit einer Mietvertragsrestlaufzeit von etwa achteinhalb Jahren plus Verlängerungsoption ist die BayernWerk Netz GmbH Alleinmieterin des Objekts. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, Flächen an mit ihm kooperierende Firmen unterzuvermieten und kann damit den eigenen Bedarf flexibel bedienen. Insgesamt sind derzeit knapp 2.300 Quadratmeter durch die Wirtschaftskanzlei WTS, den Industriekonzern Thyssen Krupp Schulte sowie das Marketingunternehmen Konzept Service belegt.

Artikel-8-Spezialfonds

Für den Club Deal hat die HIH Invest als Kapitalverwaltungsgesellschaft einen geschlossenen Spezialfonds aufgelegt, der nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ausgestaltet wird. Als Asset- und Transaktionsmanager fungiert die Fondsgrund Investment GmbH aus Hamburg. Die HIH Invest übernimmt das Fonds- und Risikomanagement.

Der Club besteht aus sieben institutionellen Investoren sowie dem Spezial-AIF Deutschland Selektiv Immobilien Invest II. Der von der HIH Invest verwaltete Artikel-8-Poolfonds investiert in attraktive Bürostandorte in prosperierenden Großstädten in Deutschland. Er befindet sich weiterhin in der Ankaufsphase und hat nun das fünfte Objekt angebunden.