Vierter Geschäftsführer bei Intreal – Michael Schneider scheidet 2025 aus

Mit Camille Dufieux, Andreas Ertle, Malte Priester und Michael Schneider wird die Geschäftsführung der Gesellschaft somit künftig vier Personen umfassen, teilt Intreal mit. Die Berufung von Malte Priester in diese Funktion steht dabei noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Malte Priester ist den Angaben zufolge Diplom-Betriebswirt und absolvierte vor seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Seine berufliche Laufbahn begann er 2006 als Controller bei der Warburg-Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien. Dort fungierte er von 2011 bis 2015 als Head of Finance und verantwortete zudem den Bereich Unternehmensplanung und -steuerung. Anschließend wechselte er als Leiter KVG-Services / AIFM-Services zur Intreal, bis er 2022 Geschäftsführer der Quantum Immobilien KVG mit schwerpunktmäßiger Zuständigkeit für die Bereiche Operations und Recht wurde und nun zu Intreal zurückkehrt.

Michael Schneider scheidet 2025 aus

In einem Nebensatz kündigt das Unternehmen an, dass der langjährige Geschäftsführer Michael Schneider, der bislang meistens auch als das „Gesicht“ von Intreal fungiert, im nächsten Jahr aus der Geschäftsführung ausscheiden wird. Schneider: „Mit der Berufung von Malte Priester ist es uns einmal mehr gelungen, wichtige Schlüsselpositionen in unserem Haus mit erfahrenen und erfolgreichen Führungskräften zu besetzen, die bereits einen signifikanten Teil ihres Berufslebens für Intreal gearbeitet haben. Auf diese Weise sorgen wir für Kontinuität und bereiten gleichzeitig einen reibungslosen Übergang der Führungsverantwortung an die nächste Generation von Führungskräften vor.“