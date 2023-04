HIH Invest sammelt Mandate für Dachfonds & Co.

Das zehnköpfige MMB-Team unter der Leitung von Katharina Hopp hat die Assets under Management im Geschäftsjahr 2022 um 1,2 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro gesteigert, teilt HIH Invest mit. Auch 2023 hält der Wachstumstrend an: Im ersten Quartal sind die Assets under Management weiter gestiegen auf mittlerweile 6,2 Milliarden Euro. Zudem laufen Verhandlungen für weitere neue Mandate, so HIH Invest. Insgesamt seien inzwischen über 70 externe Asset Manager und sechs unterschiedliche Verwahrstellen angebunden worden.

Das Leistungsspektrum im Multi Manager Business umfasst die Administration von Dach- oder Masterfonds ebenso wie Bereiche des Risiko- und Fondsmanagements, so HIH Invest. Management- und Beratungsleistungen reichen demnach von der Entwicklung und Überprüfung der Anlagestrategie, der Portfolio- und Objektanalyse des gesamten Immobilienbestandes, der Erstellung eines ESG-Reports, der Auswahl, Prüfung und Zeichnung von Zielfonds bis zur Übernahme der Interessenvertretung in Anlageausschüssen. Die Lösungen des Multi Manager Business richten sich besonders an berufsständische Versorgungseinrichtungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Wachsende Bedeutung der Assetklasse Infrastruktur

„Wir sehen eine verstärkte Nachfrage nach Dachfonds- und Bündelungslösungen, denn damit können unsere Kunden schwierige Situationen besser auffangen und ihre Bilanzen, zum Beispiel durch den gezielten Abbau von stillen Reserven, individuell steuern“, erklärt Katharina Hopp. Darüber hinaus ermöglichten Dachfondslösungen dem Investor eine effiziente Ausschüttungspolitik; die Höhe und der Zeitpunkt der Ausschüttung könne individuell festgelegt werden. „Wir richten gemeinsam mit den Kunden die Strategien neu aus und schichten Portfolien um. So können etwa in Masterfonds Risikopotenziale einzelner Fonds von den überschüssigen Risikodeckungsmassen anderer Fonds aufgefangen werden“, so die Chefin des Multi Manager Business weiter.

Bei fünf der neuen MMB-Mandate hat das Team Infrastruktur-Zielfonds unterschiedlicher Anbieter gebündelt. „Hierbei spiegelt sich die wachsende Bedeutung der Assetklasse Infrastruktur für institutionelle Anleger wider. Seit einiger Zeit registrieren wir eine verstärkte Nachfrage nach Infrastrukturanlagen und beobachten die Investmentangebote in diesem Bereich sehr genau. Auch bei den eigenen Fondsprodukten hat die HIH Invest auf die Bedürfnisse ihrer Kunden reagiert und 2022 einen Fonds aufgelegt, der in Onshore-Windkraft und Photovoltaik investiert“, erläutert Alexander Eggert, Geschäftsführer der HIH Invest.