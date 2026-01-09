Newsletter
Honorarfinanz meldet Aufsichtsratswechsel und zweistellige Rendite

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Zum Jahresbeginn 2026 meldet die Honorarfinanz AG personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Gleichzeitig zieht das Unternehmen eine positive Bilanz seines Aktien-ETF-Portfolios für das abgelaufene Anlagejahr.

Mit Wirkung zum Jahresanfang übernimmt Steuerberater Achim Kohnle den Vorsitz des Aufsichtsrats, teilt das Unternehmen mit. Er ist Geschäftsführer der Kohnle & Partner Steuerberatungsgesellschaft und seit Jahren in der Beratung vermögender Mandanten tätig. Er folgt auf die bisherige Führung des Gremiums und verantwortet künftig dessen strategische Ausrichtung.

Neben dem langjährigen Aufsichtsratsmitglied Georg Kornmayer, Geschäftsführer der Fondsnet Holding GmbH, erweitern zwei weitere Experten das Kontrollgremium. Prof. Dr. Georg Köpf, Professor für Finanzwirtschaft, bringt seine Erfahrung aus der Kapitalmarktforschung ein. Rechtsanwalt Stefan Winheller, Gründer und Geschäftsführer der Winheller GmbH, ist als Fachanwalt für Steuerrecht auf Stiftungsrecht und Vermögensstrukturierung spezialisiert.

Zehn Jahre BaFin-Zulassung

Vorstand Davor Horvat sagt: „Mit dieser hochkarätigen Besetzung unterstreichen wir unseren Anspruch, Anlegern höchste Beratungsqualität und innovative Lösungen zu bieten.“ Die Neuausrichtung fällt in das zehnte Jahr seit Erteilung der BaFin-Zulassung als Honorar-Anlageberater und Vermögensverwalter.

Operativ verweist das Unternehmen auf konkrete Ergebnisse. Im Anlagejahr 2025 erzielte das Aktien-ETF-Weltportfolio der Honorarfinanz demnach eine Rendite von 12,33 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI World kam im selben Zeitraum auf 7,21 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens ist es bereits das dritte Jahr in Folge, in dem Anleger mit dem Aktien-ETF-Weltportfolio eine zweistellige Rendite erzielen. Die Honorarfinanz führt dies auf eine konsequente Umsetzung wissenschaftlich fundierter Anlagestrategien sowie den Einsatz kosteneffizienter ETFs zurück.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

