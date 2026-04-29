Jessica Rössger übernimmt Credit Risk Solutions bei Willis

Willis, ein Geschäftsbereich von WTW, beruft Jessica Rössger zum 1. Mai zur Head of Credit Risk Solutions für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Position wurde neu geschaffen. Der Makler und Risikoberater reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Lösungen im Kredit- und Forderungsmanagement.

Rössger verantwortet künftig die strategische Entwicklung, das Wachstum und die Leitung des Bereichs über alle Produktlinien hinweg. Ein Schwerpunkt liegt auf dem weiteren Ausbau des Bankensektors. Diese Aufgabe hatte sie bereits in ihrer bisherigen Funktion als Head of Business Development vorangetrieben.

Rössger kam 2024 zu Willis und verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung in der Kreditversicherungsbranche. Ihre neue Aufgabe sieht sie an der Schnittstelle von Wachstum, Liquiditätssicherung und Risikosteuerung.