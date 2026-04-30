Mehr bAV für Deutschland: Warum jetzt Standard, Einfachheit und Haftungsklarheit zählen

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist die wichtigste kapitalgedeckte Ergänzung zur gesetzlichen Rente – und politisch längst als zweite Säule gesetzt. Trotzdem kommt sie in der Breite nicht ausreichend an, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen. Wenn wir die bAV zügig aus der Nische der „komplizierten Kür“ zur selbstverständlichen Standardlösung machen wollen, müssen drei Dinge zusammenkommen: ein haftungssicherer Rahmen für Arbeitgeber, klare Standardprozesse – und eine konsequent digitale Umsetzung.

Der Handlungsdruck ist offensichtlich: Demografie und Fachkräftemangel verschieben Verantwortung – weg von ausschließlich staatlichen Sicherungssystemen hin zu zusätzlicher, kapitalgedeckter Vorsorge. Gleichzeitig werden Erwerbsbiografien brüchiger: häufiger Jobwechsel, Teilzeitphasen, Eltern- und Pflegezeiten sind heute Normalität. Eine moderne bAV muss genau darauf Antworten geben – ohne neue Komplexität zu schaffen.

1. Safe Harbor: Haftungsklarheit als Eintrittskarte für die Breite

In der Praxis ist nicht der gute Wille der Unternehmen das Problem, sondern das Risiko: Wer bAV anbietet, fürchtet Fehler in Beratung, Dokumentation oder Produktauswahl – mit potenziell langfristigen Haftungsfolgen. Genau hier setzt ein „Safe Harbor“-Ansatz an. Die Logik ist simpel: Wer definierte Produkt- und Prozessstandards einhält, muss rechtlich verlässlich darauf vertrauen können, nicht für marktbedingte Wertschwankungen oder systemische Effekte einzustehen. Das senkt Hürden, erleichtert Entscheiderinnen und Entscheidern die Einführung – und schafft Skalierbarkeit.

2. Standardisieren statt verwalten: weniger Varianten, mehr Umsetzung

Die bAV ist historisch gewachsen – und genau das spürt man heute in der Vielzahl an Durchführungswegen, Sonderregeln und Ausnahmefällen. Für viele Arbeitgeber, besonders im Mittelstand, wirkt das wie ein Projekt mit unklarer Komplexität. Breitenwirkung entsteht aber nicht durch maximale Wahlfreiheit, sondern durch verständliche Standardoptionen: einheitliche Informationsformate, klare Kosten- und Risikoausweise und Prozesse, die in HR- und Payroll-Systeme passen. In diesem Sinne spricht viel dafür, etablierte und digital gut abbildbare Wege stärker zu fokussieren und Fördergrenzen dort konsequent weiterzuentwickeln.

3. Portabilität als Regelfall: bAV muss „mitwandern“

Wenn Beschäftigte heute den Arbeitgeber wechseln, darf Altersvorsorge nicht im Papierstapel stecken bleiben. Unübersichtliche Anwartschaften, ruhende Verträge und komplizierte Übertragungen untergraben Vertrauen – und erzeugen genau die Vorsorgelücken, die wir eigentlich schließen wollen. Portabilität muss daher Standard werden: automatische, kostenfreie Übertragungs- und Fortführungsprozesse, digitale Statusübersichten und einheitliche Informationsstände. Eine „Default-Mitnahme“ mit Widerspruchsmöglichkeit wäre eine praxistaugliche Regellogik – verständlich und anschlussfähig an mobile Arbeitsmärkte.

4. Flexibilisierung ohne neue Komplexität: moderne Erwerbsbiografien abbilden

Flexibilität ist kein „Nice to have“, sondern Voraussetzung für Akzeptanz – gerade bei jüngeren Zielgruppen. Beiträge müssen sich unkompliziert erhöhen, reduzieren oder pausieren lassen (etwa in Eltern- oder Pflegezeiten). Gleichzeitig braucht es klare, standardisierte Regeln, wann und wie Anpassungen möglich sind – idealerweise entlang definierter Lebensereignisse. Entscheidend ist dabei: Flexibilisierung darf nicht zu einer neuen Beratungsbürokratie führen. Sie muss als digitaler Standardprozess funktionieren – mit klarer Kommunikation und ohne versteckte Zusatzkosten.

5. Zeitgemäße Kapitalanlage: Renditechancen ermöglichen, Risiken verständlich machen

Langfristige Altersvorsorge braucht langfristige Kapitalanlage. Ein zu starrer Garantiezwang kann Renditechancen unnötig begrenzen – und damit die Attraktivität der bAV schwächen. Der Hebel liegt nicht in „mehr Risiko“, sondern in kluger Wahlfreiheit: Anlageoptionen ohne Garantie, kombiniert mit robustem Risikomanagement sowie standardisierten Informationen zu Kosten, Chancen und Nettoeffekten. Wer Transparenz erhöht, stärkt informierte Entscheidungen – und Akzeptanz.

6. Förderung und Arbeitgeberzuschüsse: Breitenwirkung braucht spürbare Anreize

Ein zentraler Vorteil der bAV ist die Mitfinanzierung durch den Arbeitgeber. In der Fläche wird dieser Vorteil aber nicht immer als „spürbar“ wahrgenommen – insbesondere dann, wenn Nettoeffekte und spätere Abgabenbelastungen nicht verständlich erklärt sind. Höhere Arbeitgeberzuschüsse und weiterentwickelte Steuer- und Sozialabgabenfreigrenzen können hier Wirksamkeit entfalten – vor allem, wenn sie mit einfacher Kommunikation und standardisierten Produkt- und Prozesswelten verbunden werden.

7. Digitalisierung als Querschnitt: von Papier und PDF zur Prozesskette

Die gute Nachricht: Die Reformhebel sind bekannt – und sie sind umsetzbar, wenn Politik, Sozialpartner und Marktteilnehmer sie konsequent auf Breitenwirkung ausrichten. Safe Harbor schafft Haftungsklarheit. Standardisierung reduziert Komplexität. Portabilität und Flexibilität machen bAV deutlich stärker alltagstauglich. Zeitgemäße Kapitalanlage erhöht Attraktivität. Und Digitalisierung bringt das Ganze in die Praxis. Wer Altersvorsorge wirklich stärken will, sollte die bAV nicht weiter „optimieren“, sondern endlich als Standard etablieren: einfach, transparent und zuverlässig.

Autor Sascha Schürings ist Bereichsvorstand Firmenkunden in der MLP Finanzberatung SE – Hinweis: Der Beitrag gibt die Einschätzung des Autors zum Stand April 2026 wieder.