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Schrögenauer verlässt LV 1871

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: LV 1871
Hermann Schrögenauer geht als Vertriebsvorstand bei der LV 1871 von Bord.

Nach neun Jahren im Vorstand verlässt Hermann Schrögenauer die LV 1871. Der Vertriebsvorstand geht auf eigenen Wunsch. Die Nachfolge wird zunächst intern geregelt.

Hermann Schrögenauer scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Vorstand der LV 1871 aus. Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Schrögenauer war seit 2017 für Vertrieb und Marketing verantwortlich. In dieser Zeit entwickelte sich der Versicherer nach Unternehmensangaben überdurchschnittlich. Die LV 1871, die auf biometrische Absicherung und Altersvorsorge spezialisiert ist, konnte zuletzt im Geschäftsjahr 2025 erneut ein Rekord-Neugeschäft verzeichnen.

Die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing übernimmt ab dem 1. Juni 2026 kommissarisch Vorstand Dr. Klaus Math. Er führt bereits den Bereich Produkte, Versicherungstechnik und IT und erweitert damit vorübergehend sein Aufgabenspektrum.

Kontinuität im Vertrieb angestrebt

Gemeinsam mit der bestehenden Vertriebsorganisation soll Math für Stabilität in der Betreuung von Geschäftspartnern und Kunden sorgen. Eine dauerhafte Nachfolgeregelung wurde bislang nicht kommuniziert.

Der Aufsichtsrat würdigt die Leistungen des scheidenden Vorstands. „Hermann Schrögenauer hat in seiner Zeit bei der LV 1871 im Zusammenspiel mit seinen Vorstandskollegen einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum und zur Modernisierung unseres Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit geleistet. Dafür danken wir ihm. Wir bedauern und respektieren seine Entscheidung, die LV 1871 zu verlassen“, sagt Dr. Peter Dvorak, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

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Schrögenauer selbst blickt positiv auf seine Zeit bei der LV 1871 zurück. „Ich danke dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Team der LV 1871 für die Zusammenarbeit und das Vertrauen. Wir können alle zusammen sehr stolz auf das Erreichte sein. Die LV 1871 steht exzellent da.“

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