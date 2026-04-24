Hormus-Krise treibt Risiken und Prämien

Die Lage in der Straße von Hormus hat sich in den vergangenen Wochen deutlich zugespitzt. Die Meerenge zwischen Iran und Oman, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas, ist zum Schauplatz einer militärischen Eskalation geworden – mit direkten Folgen für Schifffahrt und Versicherungswirtschaft.

Auslöser ist ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Akteure: Während Iran wiederholt Schiffe angreift oder festsetzt, kontrollieren die USA mit verstärkter Militärpräsenz Teile des Schiffsverkehrs. Ziel Washingtons ist es, iranische Exporte einzuschränken. Für die Passage durch die Straße von Hormus bedeutet das faktisch eine doppelte Unsicherheit. „Eine verlässliche und sichere Passage ist unter den aktuellen Bedingungen nicht gewährleistet“, heißt es aus dem Umfeld des Verbands Deutscher Reeder (VDR). Entsprechend zurückhaltend agieren viele Reedereien.

Routen werden neu kalkuliert

Für deutsche Reeder hat die Eskalation unmittelbare operative Folgen. Fahrten durch den Persischen Golf werden verschoben, neu bewertet oder ganz vermieden. Stattdessen weichen Schiffe auf längere Alternativrouten aus – etwa um das Kap der Guten Hoffnung.

Das hat Konsequenzen für die gesamte Logistik: längere Transportzeiten, steigender Treibstoffverbrauch und eine geringere Verfügbarkeit von Schiffskapazitäten. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit in der Einsatzplanung, da sich die Lage kurzfristig verändern kann.

Versicherer bleiben im Markt

Auch für die Versicherungswirtschaft ist die Situation angespannt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) stellt jedoch klar: „Die Versicherer ziehen sich nicht aus der Region zurück.“ Gleichzeitig werden jedoch Prämien und Bedingungen an die veränderte Risikolage angepasst.

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Im Fokus steht dabei die Kriegsrisikoversicherung. Sie greift bei Schäden durch militärische Angriffe, Beschlagnahmungen oder Sabotage. Alles Risiken, die in klassischen Transportpolicen nicht enthalten sind. In der aktuellen Situation gewinnen diese Deckungen massiv an Bedeutung.

Prämien steigen, Zeichnung wird selektiver

Nach übereinstimmenden Berichten aus dem Markt haben sich die Prämien für entsprechende Risiken zuletzt deutlich erhöht. Versicherer reagieren damit auf die gestiegene Gefahrenlage – und auf eine schwer kalkulierbare Entwicklung. Denn anders als bei Naturkatastrophen fehlen bei geopolitischen Konflikten belastbare Schadendaten. Risiken entstehen oft abrupt und sind politisch getrieben. Entsprechend vorsichtig agieren viele Anbieter bei der Zeichnung neuer Policen.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Versicherer müssen aktuell mit zwei unterschiedlichen Risikodimensionen umgehen – militärischen Aktionen Irans auf der einen Seite und Eingriffen durch US-Streitkräfte auf der anderen. Für die Risikobewertung bedeutet das eine zusätzliche Komplexität.

Folgen reichen über die Branche hinaus

Die Auswirkungen der Krise beschränken sich nicht auf Schifffahrt und Versicherer. Die Straße von Hormus ist eine zentrale Route für den globalen Energiehandel. Einschränkungen wirken sich daher auch auf Preise, Lieferketten und wirtschaftliche Stabilität aus. Für Deutschland sind die direkten Abhängigkeiten begrenzt. Indirekt treffen steigende Transportkosten und volatile Energiemärkte jedoch auch hiesige Unternehmen.

Ein Markt im Ausnahmezustand?

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie eng geopolitische Risiken und wirtschaftliche Prozesse miteinander verflochten sind. Für Reedereien und Versicherer entsteht eine neue Qualität der Unsicherheit. Ein Rückzug aus der Region ist derzeit nicht erkennbar. Doch die Bedingungen haben sich spürbar verschärft. Solange sich die Lage nicht stabilisiert, bleibt die Passage durch die Straße von Hormus ein Hochrisikogebiet. Mit steigenden Kosten und wachsendem Steuerungsaufwand für alle Beteiligten.