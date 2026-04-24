Gold auf der Blockchain gewinnt an Gewicht

Während der Kryptomarkt nach einem starken Lauf in eine deutlich kühlere Phase übergegangen ist, setzt ein Segment seinen Aufwärtstrend bemerkenswert robust fort: tokenisiertes Gold. Nach Einschätzung der australischen Handelsplattform Swyftx hat sich gerade dieser Bereich in den ersten Monaten des Jahres als einer der wenigen Lichtblicke im digitalen Anlagemarkt erwiesen. Während Bitcoin unterhalb wichtiger Marken verharrt und die gesamte Kryptokapitalisierung deutlich unter ihrem Hoch notiert, kletterte die Marktkapitalisierung von blockchainbasierten Gold-Token erstmals über 5 Milliarden US-Dollar. Damit rückt tokenisiertes Gold stärker in den Fokus von Investoren, die digitale Infrastruktur mit einem realen Sachwert verbinden wollen.

Tokenisiertes Gold hebt sich vom schwachen Kryptomarkt ab

Der Kontrast zum restlichen Markt fällt deutlich aus. Laut dem jüngsten Quartalsbericht von Swyftx ist die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors seit ihrem Höchststand im ersten Quartal 2026 um rund 40 % gefallen. Bitcoin konnte sich zwar bei 60.000 US-Dollar je Coin stabilisieren, schaffte es aber in den vergangenen drei Monaten nicht, die Marke von 80.000 US-Dollar nachhaltig zurückzuerobern.

Swyftx sieht darin ein klares Signal, dass der Markt in eine schwierigere Phase eingetreten ist. Zwar habe sich Bitcoin im März widerstandsfähiger gezeigt als andere wichtige Indizes wie Nasdaq oder ASX 200, insgesamt zeichne die Datenlage aber ein ernüchterndes Bild. Der Bericht beschreibt das Umfeld sinngemäß als Beginn eines neuen Krypto-Winters. Für viele digitale Assets bedeutete das in den ersten Monaten des Jahres sinkende Bewertungen, mehr Zurückhaltung und ein spürbar schwächeres Momentum.

Gerade deshalb fällt die Entwicklung von tokenisiertem Gold ins Auge. Während große Teile des Kryptomarkts an Wert verloren, legten tokenisierte Rohstoffe spürbar zu – angeführt vom Goldsegment. Das deutet darauf hin, dass sich innerhalb des digitalen Marktes derzeit stärker jene Produkte behaupten, die mit realen Vermögenswerten hinterlegt sind und damit eine andere Risikowahrnehmung bedienen als klassische Kryptowährungen.

Swyftx sieht kräftiges Wachstum bei Gold-Token

Nach Angaben von Swyftx wuchs die Akzeptanz blockchainbasierter Gold-Token im ersten Quartal 2026 um das 2,6-Fache schneller als der Markt für physisches Gold. Gleichzeitig überschritt die Marktkapitalisierung von tokenisiertem Gold erstmals die Schwelle von 5 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung baut auf einem bereits starken Vorjahr auf: 2025 war die Marktkapitalisierung dieses Segments bereits um 65 % gestiegen.

Damit gewinnt tokenisiertes Gold innerhalb des digitalen Finanzmarkts an eigenständigem Gewicht. Aus Sicht des Berichts liegt die Stärke des Segments nicht nur in seiner technischen Form, sondern auch in der Verbindung zur klassischen Rolle von Gold. In einem Umfeld, in dem Kryptowerte unter Druck stehen, scheint gerade die Kombination aus Blockchain-Struktur und physisch referenziertem Edelmetall für zusätzliche Nachfrage zu sorgen.

Marktführer bleibt dabei Tether Gold mit dem Kürzel XAUt. Das Produkt vereint laut Bericht 45 % des gesamten Marktanteils auf sich. Im ersten Quartal stieg der Total Value Locked, also das in der Struktur gebundene Vermögen, bei XAUt um 40 %. Diese Größenordnung zeigt, dass sich die Kapitalzuflüsse nicht gleichmäßig auf viele kleine Produkte verteilen, sondern sich im Markt derzeit auch ein dominanter Akteur herausbildet.

Warum tokenisiertes Gold für Investoren interessanter wird

Einen weiteren Einblick in die Entwicklung liefert Kurt Hemecker, CEO von Gold Token S.A., der Tokenisierungseinheit des Edelmetallkonzerns MKS PAMP. Er sieht eine deutlich spürbare Nachfrage nach digitalisierten Real-World-Assets. Gerade Gold nehme in diesem Bereich weiterhin eine führende Rolle ein. Nach seiner Einschätzung ist insbesondere bei institutionellen Investoren eine konstruktive Grundhaltung zu erkennen, während diese sich stärker mit dem Markt befassen.

Das ist deshalb bemerkenswert, weil tokenisiertes Gold trotz des jüngsten Wachstums noch immer nur ein kleiner Ausschnitt eines sehr viel größeren Marktes ist. Hemecker verweist darauf, dass das Segment gemessen am globalen Goldmarkt von rund 23 Billionen US-Dollar weiterhin klein ist. Genau darin liegt zugleich der strategische Kontext: Wenn digitale Goldprodukte in einem solchen Markt erst am Anfang stehen, eröffnet das Spielraum für weiteres Wachstum, ohne dass dafür bereits eine Marktsättigung erreicht sein müsste.

Hinzu kommt, dass Hemecker von einer anhaltenden Nachfrage ausgeht, solange sich der Goldpreis weiter oberhalb von 4.700 US-Dollar je Unze etabliert. Auch diese Einschätzung passt in das Bild eines Marktes, in dem Investoren wieder stärker zwischen rein spekulativen Kryptoanlagen und digital abgebildeten Sachwerten unterscheiden.

Gold verbindet klassischen Sachwert mit digitaler Infrastruktur

Die Entwicklung bei tokenisiertem Gold zeigt damit mehr als nur eine kurzfristige Verschiebung innerhalb des Kryptomarkts. Sie verweist auf eine breitere Bewegung hin zu digitalisierten Vermögenswerten, die an reale Güter gekoppelt sind. Während der Rückgang bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen vor allem die Volatilität des klassischen Kryptosektors unterstreicht, profitiert Gold im digitalen Gewand offenbar von einem anderen Anlegerprofil.

Für den Markt bedeutet das eine interessante Differenzierung: Nicht jedes digitale Anlageprodukt reagiert gleich auf dasselbe Umfeld. Tokenisiertes Gold bewegt sich zwar innerhalb des Krypto-Ökosystems, wird aber offenbar zunehmend nach anderen Kriterien bewertet. Die physische Referenz, die Rolle von Gold als etablierter Wertspeicher und die Möglichkeit, diesen Sachwert in digitaler Form handelbar zu machen, geben dem Segment derzeit zusätzlichen Rückenwind.

Swyftx zeichnet damit das Bild eines Marktes, in dem klassische Kryptowährungen unter Bewertungsdruck stehen, während tokenisiertes Gold gerade in dieser Schwächephase Marktanteile und Aufmerksamkeit gewinnt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Gold im digitalen Format zu einem der prägendsten Teilsegmente innerhalb des breiteren Tokenisierungsmarkts werden.

Autor Björn Junker ist Chefredakteur von Goldinvest.de und seit über 15 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig.