Embedded Insurance im Vormarsch: Hiscox kooperiert mit freelance.de

Hiscox und freelance.de haben eine Partnerschaft gestartet, bei der Versicherungsschutz direkt in den Projektprozess der Plattform eingebunden wird. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer aus IT, Medien und Beratung erhalten bei bestätigten Direktkundenprojekten unter definierten Voraussetzungen eine Berufs- und Betriebshaftpflicht. Der Versicherungsschutz lässt sich bei Bedarf aus der Plattform heraus erweitern.

Hintergrund ist, dass vor allem die Berufshaftpflicht für viele Freelancer zur Voraussetzung für Aufträge geworden ist. Auftraggeber verlangen immer häufiger vor Vertragsabschluss einen Versicherungsnachweis. Für Selbstständige geht es dabei nicht nur um den Schutz vor hohen Haftungsrisiken etwa bei Datenverlust oder Fehlern, sondern auch um ein professionelles Auftreten im Projektgeschäft.

Bei bestätigten Direktkundenprojekten auf freelance.de in den Bereichen IT, Medienagenturdienstleistungen sowie Unternehmens- und Personalberatung greift eine Grundabsicherung über Hiscox. Als Direktkundenprojekte gelten Aufträge, bei denen Freelancer ohne zwischengeschalteten Personaldienstleister direkt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten und das Projekt über freelance.de abgewickelt wird. Für den Versicherungsschutz reicht die bestätigte Rechnung an den Endkunden.

Versicherungsschutz für Freelancer im Projektalltag

Wer zusätzlichen Schutz für individuelle Risiken benötigt oder Projekte absichern will, die nicht unter die Plattformlösung fallen, kann online ein unverbindliches Angebot berechnen oder ein kostenfreies Beratungsgespräch nutzen. Damit soll der Wechsel von der Projektannahme zur weiterführenden Absicherung ohne zusätzlichen Medienbruch möglich werden.

Zur Partnerschaft gehören zudem Inhalte zu Haftpflichtschäden, Cyber-Risiken und dem Einsatz von KI-Tools. Geplant sind Studien, Blogbeiträge, Webinare und Präsenzformate wie der freelance summit im Mai 2026. Bei dem Community-Event sollen mehr als 450 Teilnehmende, mehr als 20 Sessions und mehr als sechs Themenbereiche Einblicke in Markttrends, Weiterbildung und Vernetzung bieten.

Der Einsatz von KI-Tools gehört für viele Freelancer inzwischen zum Arbeitsalltag, bringt aber zusätzliche Haftungsfragen mit sich. Genannt werden fehlerhafte Ergebnisse, Urheberrechtskonflikte und Datenschutzverstöße. Nach Angaben von Hiscox fließen solche KI-bezogenen Risiken bereits in die eigenen Versicherungslösungen ein.

Studie verweist auf Lücken bei der Absicherung

Auf die Relevanz des Themas verweist auch die aktuelle Freelancer-Studie von freelance.de, die 2026 zum vierten Mal durchgeführt wurde. Daran nahmen nach Unternehmensangaben mehr als 3.300 Personen teil. Demnach arbeitet jeder vierte Freelancer ohne berufliche Versicherung, mehr als die Hälfte verfügt über keine Betriebshaftpflicht. Häufige Schäden entstehen demnach durch Projektverzögerungen, Projektausfälle und Urheberrechtsverletzungen.

Franziska Beran, Head of Online Broker & Partnerships bei Hiscox Deutschland, betont: „Freelancer tragen heute ein hohes unternehmerisches Risiko – und stehen gleichzeitig immer häufiger vor der Anforderung, bereits vor Projektstart einen passenden Versicherungsschutz nachzuweisen. Gemeinsam mit freelance.de integrieren wir Versicherungslösungen genau dort, wo sie relevant werden – im konkreten Projektkontext. So entsteht ein nahtloser Übergang von der Projektannahme zur passenden Absicherung, ohne zusätzliche Hürden. So schaffen wir einen einfachen, digitalen Zugang zu relevanter Haftpflichtdeckung, stärken Vertrauen zwischen Auftragnehmern und Auftraggebern und unterstützen Freelancer dabei, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Die Partnerschaft zeigt, wie Embedded Insurance echten Mehrwert im Arbeitsalltag schaffen kann.“