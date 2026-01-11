Newsletter
IAB-fähige Investitionen neu gedacht: Direktinvest Wasser als Alternative zu klassischen PV-Investments

Lesezeit 2 min
Mobile wassertechnische Anlage vor einem wichtigen Projektbereich (Krankenhaus)

Sauberes Trinkwasser und eine leistungsfähige Wasseraufbereitung zählen zu den größten infrastrukturellen Herausforderungen unserer Zeit. Wasser ist eine unverzichtbare Grundlage für Menschen, Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft – und dabei mindestens so systemrelevant wie Energie. Wasserqualität, Verfügbarkeit und die technische Ausstattung der Wasserinfrastruktur rücken daher zunehmend in den Fokus unternehmerischer und politischer Entscheidungen.

Für Unternehmer, Investoren und Vermittler ist der Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach § 7g EStG ein zentrales Instrument der Investitionsplanung. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach IAB-fähigen Sachwertinvestitionen, bislang insbesondere im etablierten Bereich der Photovoltaik-Investments (PV).

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis, dass Marktteilnehmer vermehrt nach alternativen investierbaren Strukturen jenseits klassischer Energieanlagen suchen. Gründe dafür liegen unter anderem in regulatorischen Rahmenbedingungen, technischen Abhängigkeiten oder projektspezifischen Risiken. In diesem Kontext rücken IAB-fähige Investitionen in wassertechnische Anlagen zunehmend in den Fokus.

Direktinvest Wasser: Investition in bewegliche Wirtschaftsgüter

Beim Direktinvest Wasser erwerben Investoren bewegliche wassertechnische Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung und vermieten diese an eine deutsche Mieterin mit fixer Grundmietzeit. Die Anlagen werden in unterschiedlichen Wasserprojekten eingesetzt: insbesondere in der zentralen und dezentralen öffentlichen Trinkwasserversorgung, in Krankenhäusern, Hotels, größeren Gebäuden und Wohnkomplexen, in der Landwirtschaft, im Agrarbereich, in Industrieanwendungen sowie im Mobilitätssektor.

Im Unterschied zu klassischen PV-Investments handelt es sich bei den wassertechnischen Anlagen nicht um gebäudegebundene Systeme, sondern um mobile, serienmäßig hergestellte Wirtschaftsgüter, die bilanziell eindeutig dem Betriebsvermögen zugeordnet werden können.

Typische Eckpunkte des Modells:

  • Investitionsvolumen: ca. 50.000 € bis 500.000 € je Anlage
  • Kauf von Mobilien (bewegliche Wirtschaftsgüter)
  • Vermietung an eine deutsche Mieterin
  • Feste Grundmietzeit mit planbaren Mieteinnahmen
  • Vertraglich geregeltes Ankaufangebot am Laufzeitende
  • Laufzeiten von – je nach aktuellem Angebot – ca 6 Jahren

Die Investition ist sowohl mit Nutzung eines Investitionsabzugsbetrags als auch ohne IAB darstellbar.

Warum viele Investoren Alternativen zu Solar prüfen

Sachwertinvestitionen im PV-Bereich haben sich in den vergangenen Jahren fest etabliert und sind vielfach Bestandteil IAB-gestützter Investitionsstrategien. Gleichzeitig berichten Investoren und Vermittler zunehmend von strukturellen Herausforderungen, unter anderem:

  • hohe Projektabhängigkeit (Bau, Genehmigungen, Netzanschluss)
  • lange Kapitalbindungs- und Amortisationszeiträume
  • Standort- und Flächenabhängigkeit
  • laufender Betriebs- und Verwaltungsaufwand
  • zunehmende regulatorische Unsicherheit und volatile Ertragsannahmen

Der Direktinvest Wasser verfolgt einen anderen Ansatz:
Statt projektbezogener Bau- und Standortfragen steht der direkte Erwerb technischer Anlagen im Mittelpunkt – mit klarer vertraglicher Struktur.

Für unternehmerische Investoren, die gezielt nach IAB-fähigen Sachwertinvestitionen außerhalb klassischer Solaranlagen suchen, entwickelt sich Wasser damit zu einer eigenständigen und überzeugenden Investitionsoption.

IAB-Eignung 

Die Nutzung eines Investitionsabzugsbetrags setzt stets die individuellen steuerlichen Voraussetzungen des jeweiligen Investors voraus. Beim Direktinvest Wasser ist eine IAB-Nutzung möglich, erfolgt jedoch stets in Abstimmung mit dem begleitenden Steuerberater.

Das Modell ersetzt keine steuerliche Beratung, sondern ist als investierbares Sachwertkonzept konzipiert, das steuerlich geprüft in bestehende Unternehmens- und Investitionsstrukturen eingebunden werden kann – ein relevanter Aspekt insbesondere für Vermittler und unternehmerische Investoren mit strukturierter Investitionsplanung.

Zielgruppe: Unternehmer, Investoren und Vermittler

Der Direktinvest Wasser richtet sich insbesondere an:

  • Unternehmer mit Investitionsbedarf
  • IAB-Investoren mit Interesse an alternativen Sachwertstrukturen
  • Vermittler im Bereich Unternehmens- und Sachwertinvestments
  • Family Offices und Privatinvestoren mit strukturierter Investitionsplanung

Durch die Bandbreite der Investitionsvolumina ist das Modell sowohl für Einzelinvestoren als auch für größere Investitionsstrukturen geeignet.

Wasseraufbereitung als langfristiges Investitionsfeld

Moderne Wasseraufbereitungsanlagen leisten einen unmittelbaren Beitrag zur Trinkwasserqualität und zur Versorgungssicherheit. Mit wachsendem Bewusstsein für den Zustand der öffentlichen Wasserinfrastruktur, steigenden Qualitätsanforderungen und den Auswirkungen des Klimawandels entwickelt sich Wasseraufbereitung zu einem wichtigen und dauerhaft relevanten Investitionsfeld mit entsprechendem Wachstumspotenzial.

Ein Investment in wassertechnische Anlagen verbindet dabei wirtschaftliche Aspekte mit gesellschaftlicher Wirkung: Es unterstützt die Verbesserung der Trinkwasserversorgung und fördert einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser – vergleichbar mit der Rolle, die Energieinvestments im Kontext der Energiewende einnehmen.

Fazit

Während sich IAB-gestützte Investitionen lange auf wenige etablierte Bereiche konzentriert haben, öffnet sich der Blick zunehmend für weitere investierbare Infrastrukturlösungen.

Der Direktinvest Wasser verbindet wirtschaftliche Substanz mit einem klaren inhaltlichen Fokus: Investitionen in bewegliche, technisch eingesetzte Wirtschaftsgüter, die einen konkreten Beitrag zur Trinkwasserversorgung leisten.

Für Investoren und Vermittler entsteht so eine Investitionsmöglichkeit, die unternehmerische Logik, strukturelle Klarheit und klar definierte, vergleichsweise kurze Laufzeiten miteinander verbindet.

Weitere Informationen finden sich unter: www.iab-direktanlage.com

