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Deutsche Finance investiert in dänische Reihenhäuser

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Nikolay N. Antonov - stock.adobe.com
Kopenhagen Hafen (Symbolbild)

Die Deutsche Finance International baut ihr Wohnportfolio in Dänemark aus und erwirbt gemeinsam mit dem dänischen Investmenthaus Evervest 97 neu fertiggestellte Reihenhäuser im Großraum Kopenhagen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 46 Millionen Euro.

Das Projekt im südlich von Kopenhagen gelegenen Greve umfasst rund 10.900 Quadratmeter Wohnfläche, teilt die Deutsche Finance mit. Die eingeschossigen Reihenhäuser verfügen demnach jeweils über vier Schlafzimmer und sind nach hohen Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert (EPC A, DGNB Gold). Die Fertigstellung erfolgte im Oktober 2025. Zum Investment gehört zudem ein Anteil an der Quartiersfläche „Greve Bakke“, die als Grün- und Freizeitareal angelegt ist.

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Mit dem Ankauf setzt die Deutsche Finance International den Ausbau einer auf Reihenhäuser spezialisierten Wohn-Plattform in Dänemark fort. Im Fokus stehen energieeffiziente Mietobjekte in wachstumsstarken Lagen rund um die Metropolregion Kopenhagen. Die Plattform strebt ein Investitionsvolumen von bis zu 500 Millionen Euro an. Als Ankerinvestor fungiert die Diversified Property Investments (DPI)-Sparte von Grosvenor.

Die Deutsche Finance International baue damit auf bestehenden Aktivitäten im dänischen Wohnungsmarkt auf. Dazu zählen unter anderem die studentische Wohnanlage „Blækhus“ mit rund 1.200 Einheiten (verkauft 2022) sowie die 2025 gestartete Flex-Living-Plattform „Mylo Living“.

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