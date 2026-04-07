Reconcept platziert EnergieDepot Deutschland I vollständig

Die Reconcept GmbH hat ihre Anleihe „Reconcept EnergieDepot Deutschland I“ vollständig bei Privatanlegern platziert. Rund 900 Anleger investierten in das Papier mit einem Zinssatz von 6,75 Prozent pro Jahr, teilt das Unternehmen mit. Wegen der hohen Nachfrage und einer wachsenden Projektpipeline im Batteriespeicherbereich hatte das Hamburger Unternehmen das Volumen mehrfach erhöht, zuletzt auf 10,75 Millionen Euro.

Der Nettoemissionserlös fließt in die Entwicklung gewerblicher Batterieenergiespeichersysteme in Deutschland. Geplant sind sowohl Stand-alone-Speicher als auch Co-located-Lösungen in Verbindung mit anderen Erzeugungsanlagen.

„Die gesetzlichen Änderungen Ende 2025 haben uns für die Entwicklung von Batteriespeichern zusätzlichen Rückenwind gegeben“, erläutert Karsten Reetz, Geschäftsführer der Reconcept GmbH. „Batteriespeicher gelten nun baurechtlich als privilegierte Vorhaben – insbesondere auf geeigneten Flächen nahe Netzknotenpunkten wie Umspannwerken. Das beschleunigt Genehmigungen deutlich und erhöht die Planungssicherheit unserer Projekte.“

Batteriespeicher rücken stärker in den Fokus

„Bei der Neukonzeption von Solarparks planen wir Batteriespeicher jetzt fest mit ein und prüfen auch unsere bestehende Pipeline entsprechend“, so Reetz.

Auch die Anleihe „Reconcept Green Global Energy Bond II“ stößt laut Unternehmen auf eine hohe Nachfrage. Das Papier mit einer Verzinsung von 7,75 Prozent pro Jahr ist bereits zu knapp 90 Prozent des Emissionsvolumens von bis zu zehn Millionen Euro platziert. Die Anleihe dient der Finanzierung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten von Reconcept in Deutschland, Finnland und Kanada.