Photovoltaik-Investitionen im Wandel: Eigenverbrauch rückt in den Fokus

Die Photovoltaik bleibt ein dynamischer Wachstumsmarkt. Gleichzeitig verändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spürbar. Während die Einspeisevergütung über Jahre hinweg als verlässliche Einnahmequelle galt, verliert sie zunehmend an Bedeutung.

Aktuell liegt die Vergütung für neu installierte Anlagen bei rund 7,8 Cent pro Kilowattstunde für typische Eigenheimanlagen mit Überschusseinspeisung. Volleinspeiser erhalten etwa 12 Cent. Diese Sätze sind zwar für 20 Jahre garantiert, sinken jedoch planmäßig um rund ein Prozent alle sechs Monate.

Die politische Zielrichtung ist klar: Mit zunehmender Marktreife und sinkenden Kosten soll die Förderung schrittweise zurückgefahren werden. Für die Beratungspraxis bedeutet das, dass feste Einspeiseerlöse als zentrales Argument an Gewicht verlieren.

Eigenverbrauch rückt ins Zentrum der Wirtschaftlichkeit

Entscheidend für die neue Bewertung ist das Verhältnis von Strompreis und Einspeisevergütung. Während Haushaltsstrom derzeit rund 35 Cent pro Kilowattstunde kostet, liegt die Vergütung nur bei etwa einem Fünftel dieses Wertes.

Daraus ergibt sich eine klare wirtschaftliche Logik: Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde bringt eine deutlich höhere Ersparnis als die Einspeisung ins Netz. Der Eigenverbrauch wird damit zum zentralen Faktor für die Rentabilität von Photovoltaikanlagen.

In der Praxis führt das zu einer stärkeren Ausrichtung der Anlagen auf den individuellen Bedarf. Batteriespeicher gewinnen an Bedeutung, da sie helfen, den Eigenverbrauch zu erhöhen und die Abhängigkeit von Einspeiseerlösen zu reduzieren.

Politische Rahmenbedingungen bleiben in Bewegung

Parallel dazu nimmt die politische Dynamik zu. In Berlin wird darüber diskutiert, die feste Einspeisevergütung für kleinere Anlagen perspektivisch weiter zu reduzieren oder durch marktorientierte Modelle zu ersetzen.

Konkrete Beschlüsse stehen zwar noch aus, doch die Entwicklung deutet auf eine stärkere Orientierung an Marktpreisen und Direktvermarktung hin. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz entfernt sich damit schrittweise von festen Garantien.

Hinzu kommt eine weitere Regelung: Für neue Anlagen entfällt die Vergütung in Zeiten negativer Strompreise. Besonders Betreiber ohne Speicher sind davon betroffen. Die Fähigkeit, flexibel auf Marktbedingungen zu reagieren, gewinnt damit an Bedeutung.

Steigender Beratungsbedarf und neue Geschäftsansätze

Für Vermittler und Finanzdienstleister erhöht sich die Komplexität der Beratung. Wirtschaftlichkeitsberechnungen müssen stärker individualisiert werden und neben Verbrauchsprofilen auch Strompreisentwicklungen und Speicherlösungen berücksichtigen.

Gleichzeitig wächst die Verzahnung mit anderen Bereichen. Photovoltaik wird zunehmend Teil integrierter Energiekonzepte, etwa in Kombination mit Wärmepumpen, Elektromobilität oder intelligentem Energiemanagement.

Auch auf Kundenseite steigen die Erwartungen. Die Frage „Lohnt sich das noch?“ lässt sich nicht mehr pauschal beantworten, sondern erfordert eine differenzierte Analyse der jeweiligen Situation.

Parallel entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten. Anbieter, die Finanzierung, Absicherung und technische Lösungen kombinieren, können sich stärker positionieren. Für Vermittler ergeben sich zusätzliche Ansatzpunkte etwa bei der Absicherung von Anlagen oder der Integration in langfristige Vermögensstrategien.