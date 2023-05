Dr. Klein Immobilienanalyse: Im Westen fallen die Preise

Im Westen fallen die Preise. Da zeigt eine aktuelle Auswertung des Baufinanzierers Dr. Klein. Demnach sinken die Immobilienpreise in Dortmund, Düsseldorf und Köln Anfang 2023 das zweite Quartal in Folge.

Am deutlichsten zeigt sich dies auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt. In der westfälischen Großstadt fielen die Preise um 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Doch ist das schon ein Trend? Was Verkäufer und Käufer derzeit bewegt, erläutert Thomas Przytulla, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Dortmund.

Dortmund: Deutlichster Preisrückgang bei Wohnungen im Westen

Die Preise für Wohnungen in und um Dortmund fallen mit -5,37 Prozent deutlicher als im Vorquartal. Zum Jahresende 2022 war die Preisentwicklung mit -1,29 Prozent dagegen moderat. Im Jahresvergleich liegt die Preisentwicklung von Häusern bei -3,34 Prozent und von Wohnungen bei -3,06 Prozent.

Aufgrund gefallener Preise ergibt sich aber nicht automatisch ein Aufschwung auf dem Immobilienmarkt, beobachtet Przytulla.

Luftaufnahme von der Dortmunder Innenstadt Foto: PantherMedia

„Ich erlebe in vielen Gesprächen, dass Kunden an ihren finanziellen Vorstellungen festhalten. Für die meisten ist bei einer monatlichen Rate von 2.000 Euro Schluss. Einige Kaufinteressierte können sich ein Haus unter diesen Umständen nicht leisten, andere wollen den hohen Preis und die gestiegenen Bauzinsen schlichtweg nicht hinnehmen.“

Quelle: Dr. Klein

Während potenzielle Käufer also noch verharren, geben einige Verkäufer mittlerweile nach. „Gerade im mittelpreisigen Segment bemerken Anbieter, dass die goldenen Zeiten vorbei sind und sie sich an die Gegebenheiten am Markt anpassen müssen. Auf einschlägigen Immobilienportalen ist hin und wieder zu sehen, dass sie den Preis von sich aus reduzieren. Wenn eine Immobilie nicht an den Mann gebracht wird, kann die Differenz teils sogar 50.000 Euro ausmachen“, so Przytulla.

Auch beim Median der tatsächlich gezahlten Preise lässt sich eine Bewegung nach unten erkennen: Im Schnitt wechseln Appartements in Dortmund für 2.253 €/qm den Besitzer, im Vorjahreszeitraum waren es 2.476 €/qm. Für Ein- und Zweifamilienhäuser zahlten Käufer im ersten Quartal des vergangenen Jahres 3.006 €/qm, 2023 sind es im Mittel 2.746 €/qm.

Als besonderen Einflussfaktor auf das Geschehen am Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen hebt der Spezialist von Dr. Klein die Landesmittelförderungen hervor. Diese ermöglichen Darlehensnehmern durch ein zinsgünstiges Darlehen bessere Konditionen bei der Baufinanzierung. Die Bank rechnet dieses nämlich als Eigenkapital an. „Sie sind für Käufer eine große Chance. Mit ihnen lässt sich die monatliche Rate um mehrere Hundert Euro reduzieren, wodurch sich das Eigenheim auch heute noch finanzieren lässt.“

Seite 2: In Düsseldorf wird es günstiger