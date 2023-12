„In dieser Region stark am wachsen“: Blau Direkt mit Übernahme in Bayern

Die Rosskopf GmbH & Co. KG ist seit über 30 Jahren am Markt und betreut überregional mehr als 2.000 Kundinnen und Kunden. Der Standort in Donauwörth bleibt nach Angaben von Blau Direkt erhalten. Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien übernommen worden.

“Wir sind in dieser Region stark am wachsen. Zum Jahreswechsel wird sich ein weiteres Unternehmen der Gruppe anschließen. Mit Standort und Team. Gemeinsam mit den Kollegeninnen und Kollegen zum Beispiel aus Ingolstadt können wir so strategische Synergien schaffen“, erklärt Dirk Henkies, Strategie- und Ruhestandsexperte bei Blau Direkt.