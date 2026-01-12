Inno Invest wächst deutlich und investiert in Skalierung

Rund 2,5 Millionen Euro zusätzliche Provisionen und ein Ertragsplus von 60 Prozent: Inno Invest blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Parallel wuchs die Zahl der Kunden gegenüber dem Vorjahr um 52 Prozent. Geschäftsführer Stefan Schmitt führt das Ergebnis auf eine konsequente Ausrichtung zurück. „Das Ergebnis ist für uns kein Zufall, sondern das Ergebnis einer konsequenten Skalierung – mit klaren Prozessen, einer leistungsfähigen Plattform und einem breiten, resilienten Geschäftsmodell.“ Auch der zweite Geschäftsführer Marcel Moog sieht die strategische Position bestätigt. „Wir sind in der komfortablen Position, den Wettbewerb im Haftungsdachmarkt mit einer klaren Innovations- und Kostenstrategie herauszufordern. Dass diese Strategie aufgeht, zeigt sich eindeutig: Unser Wachstum kommt zunehmend aus margenstarken Geschäftsfeldern – und genau dort bauen wir massiv aus.“

Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen aus Darmstadt erneut ein Wachstum von mindestens 40 Prozent. „Für 2026 haben wir uns ein erneutes Wachstum von mindestens 40 Prozent vorgenommen – und schaffen dafür jetzt die Voraussetzungen, um diese Dynamik sauber zu skalieren“, sagt Schmitt. Parallel zum internen Ausbau stärkt das Unternehmen seine regionale Verankerung: Der Aufbau eines Beirats aus regionalen Managern und Unternehmern soll das lokale Engagement vertiefen und die Präsenz in der Region weiter festigen.