Asset-Light-Modelle: Warum steigende Rohstoffpreise den Blick auf Software lenken

In einem Marktumfeld, das von der Eskalation im Mittleren Osten und der strategischen Blockade der Straße von Hormus erschüttert wird, muss sich das Koordinatensystem institutioneller Investoren erneut adjustieren. Erlebte der Kapitalmarkt zu Beginn des Jahres noch eine ausgeprägte Sektorrotation, in der Kapital massiv aus den zuvor favorisierten Asset-Light-Sektoren in Richtung Asset-Heavy-Geschäftsmodelle – insbesondere Energie, Bergbau und klassische Industrie – umgeschichtet wurde, zeigt die geopolitische Realität nun die Kehrseite der Medaille auf: Physische Substanz kann in Zeiten blockierter Handelswege und explodierender Energiekosten vom vermeintlichen Sicherheitsanker sehr schnell zum bilanziellen Ballast werden.

Die vorangegangene Abkehr von kapitalleichten Geschäftsmodellen war maßgeblich von einer wachsenden Skepsis gegenüber dem Technologiesektor getrieben. Investoren fürchteten einerseits eine Kapitalfehlallokation durch Überinvestitionen in KI-Infrastruktur, deren Monetarisierung fraglich schien. Andererseits schürte eine undifferenzierte Angst vor der disruptiven Kraft der KI die Sorge, dass etablierte Software-Geschäftsmodelle durch günstigere, KI-generierte Alternativen ersetzt werden. Ein präziser Blick auf die fundamentale Ebene zeigt jedoch, dass einzelne Software-Unternehmen gerade jetzt eine attraktive Alternative zu kapitalintensiven Industrieunternehmen sein könnten. Ein Softwareunternehmen mag sich aufgrund der neuen KI-Konkurrenz transformieren müssen, aber ein Industrieunternehmen ohne bezahlbare Energie steht vor einem operativen Stillstand.

Der entscheidende Vorteil von Asset-Light-Modellen liegt heute mehr denn je in ihrer weitgehenden Entkoppelung von physischen Lieferketten und volatilen Rohstoffmärkten. Im Gegensatz dazu sind die Abhängigkeiten in Asset-Heavy-Sektoren oft von existenzieller Natur: Öl und Gas dienen Chemieunternehmen beispielsweise nicht nur als Energieträger, sondern auch als primärer Rohstoff (Feedstock). Hier machen Rohstoffe und Energie oft zwischen 50 bis 70 Prozent der gesamten Herstellungskosten aus. Ein Anstieg der Rohölpreise verteuert somit unmittelbar die gesamte Wertschöpfungskette. Reedereien und Fluggesellschaften sind den Bunkertreibstoff- und Kerosinpreisen selbst bei einer ausgewogenen Absicherungsstrategie ab einem gewissen Zeitpunkt ausgeliefert. Eine Blockade der Straße von Hormus treibt nicht nur die Treibstoffkosten, sondern durch Umwege auch die Charterraten in die Höhe. Insbesondere die Schwerindustrie kann sich der aktuellen Entwicklung nicht entziehen. Ein Stahlkocher kann seine Produktion nicht ohne massiven Energieeinsatz skalieren; diese Unternehmen sind buchstäblich „Gefangene der Moleküle“.

Im Gegensatz dazu operieren Software- und Technologieunternehmen mit einer Kostenstruktur, die nahezu immun gegen die Volatilität der Rohstoffpreise ist. Hier werden Bits und Daten skaliert, deren Grenzkosten der Produktion gegen Null tendieren und deren wichtigster Inputfaktor menschliche Innovationsfähigkeit, proprietäre Daten und die effiziente Nutzung von KI statt fossiler Brennstoffe ist.

Diese Resilienz wird in einem Stagflationsszenario zur überlebenswichtigen Differenzierung. Asset-Heavy-Modelle sind in Zeiten hoher Inflation gezwungen, enorme Summen in den Erhalt und Ersatz ihrer physischen Substanz zu investieren. Diese Ersatzinvestitionen müssen zu drastisch gestiegenen Preisen getätigt werden, während gleichzeitig steigende Kapitalkosten den freien Cashflow massiv einschnüren. Erstklassige Asset-Light-Unternehmen hingegen generieren hohe freie Cashflow-Margen, die nicht in Maschinenparks oder Lagerbeständen gebunden sind. In einem Umfeld, in dem reales Wachstum durch makroökonomischen Gegenwind schwerer zu realisieren ist, wird eine effiziente Kapitalallokation zu einem langfristigen Performance-Treiber.

Besonders im Bereich der Mission-Critical Software, die tief in die Infrastruktur von Kunden eingewoben ist, verfügen die Akteure auch weiterhin über eine Preissetzungsmacht, die es ihnen erlaubt, inflationsbedingte Kostensteigerungen weiterzugeben. Da diese Softwarelösungen transaktionale Prozesse steuern oder auf proprietären Daten basieren, ist das Risiko einer kurzfristigen Substitution aus unserer Sicht gering. Wenn der Markt aufgrund geopolitischer Ängste oder Sorgen vor KI-Investitionszyklen die Kurse drückt, bieten sich attraktive Chancen. Viele dieser Unternehmen nutzen ihre überlegene Liquidität für gigantische Aktienrückkaufprogramme. So entstehen attraktive Renditeprofile aus Dividenden und Rückkäufen, die teilweise im zweistelligen Bereich liegen und den inneren Wert der Aktie unabhängig vom makroökonomischen Rauschen steigern.

Während der Rentenmarkt durch flache Zinskurven und zu niedrige Credit Spreads kaum Schutz bietet, und insbesondere im High-Yield-Segment der Asset-Heavy-Industrie steigende Ausfallrisiken drohen, fungiert die Investition in kapitalleichte Qualitätsunternehmen als natürlicher Hedge gegen den Verfall der Kaufkraft. Letztlich erfordert das aktuelle Umfeld eine strikte Abkehr von der bloßen Sektorwette hin zu einer tiefen Analyse der operativen Abhängigkeiten. Die Fähigkeit eines Unternehmens, unabhängig von der Durchlässigkeit globaler Nadelöhre wie der Straße von Hormus zu agieren, ist heute ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Wer auf Geschäftsmodelle setzt, die Innovation statt Materie skalieren, positioniert sich nicht nur defensiv gegen den Stagflationsdruck, sondern profitiert aktiv von der Konsolidierung eines Marktes, in dem Kapitaleffizienz und die relative Unabhängigkeit von fossilen Ketten wieder zu einer harten Währung geworden sind.

Autor Marcus Hüttinger ist Kapitalmarktstratege der GANÉ.