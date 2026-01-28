EU-Krypto-Lizenz: Haftungsdach Concedus erhält MiCAR-Zulassung

Die Concedus GmbH ist bereits als BaFin-reguliertes Wertpapierinstitut nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) tätig und erbringt Anlagevermittlungs- und Anlageberatungsleistungen im Rahmen eines Haftungsdachmodells. Die MiCAR-Zulassung ergänzt jetzt das bestehende regulatorische Portfolio des Unternehmens und erweitert das Concedus-Leistungsangebot um Dienstleistungen für Kryptowerte, teilt das Unternehmen mit.

„Mit der MiCAR-Lizenz erreichen wir einen wichtigen Meilenstein. Die Regulierung professionalisiert den Kryptomarkt nachhaltig und schafft klare, verlässliche Rahmenbedingungen für Anbieter und Kunden gleichermaßen. Für uns bedeutet das nicht nur zusätzliche Rechtssicherheit, sondern auch die Grundlage, unser internationales Geschäft weiter auszurollen und skalierbar auszubauen“, sagt Markus Gerstberger, Geschäftsführer von Concedus.

Die Concedus GmbH ist ein in Deutschland ansässiges, von der BaFin reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Nürnberg. Das Unternehmen ist nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zugelassen und verfügt über Erlaubnisse für die Anlagevermittlung und Anlageberatung. Zudem fungiert Concedus als Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler.