Rüstungsausgaben steigen weltweit – Small Caps rücken in den Fokus

Die weltweiten Verteidigungsausgaben befinden sich in einem anhaltenden Aufschwung. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) erreichten die weltweiten Militärausgaben 2025 2,887 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem realen Anstieg um 2,9 % und markiert das elfte Wachstumsjahr in Folge. Von 2016 bis 2025 stiegen die weltweiten Militärausgaben um 41 %. Dies unterstreicht, dass der aktuelle Zyklus keine kurzfristige Reaktion ist, sondern eine mehrjährige Verschiebung nationaler Sicherheitsprioritäten.

Das Wachstum wird dabei zunehmend globaler. Zwar bleiben die USA gemessen am Gesamtvolumen in US-Dollar das Land mit den weltweit höchsten Verteidigungsausgaben; außerhalb der USA stiegen die Ausgaben 2025 jedoch um 9,2 %. Das deutlichste Beispiel für eine beschleunigte Aufrüstung lieferte Europa mit einem Anstieg der Militärausgaben um 14 %, während die Verteidigungsausgaben in Asien und Ozeanien um 8,1 % zunahmen. Auch die politischen Zusagen der NATO deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin: Auf dem Haager Gipfel 2025 verpflichteten sich die Bündnispartner, bis 2035 jährlich 5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu investieren, davon mindestens 3,5 % in den Kernbereich der Verteidigung und bis zu 1,5 % in verteidigungs- und sicherheitsbezogene Ausgaben.

Diese Ausgaben fließen nicht nur an die größten Rüstungsunternehmen. Der von Drohnen geprägte Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie der Konflikt im Nahen Osten zeigen, dass moderne Verteidigungsprioritäten zunehmend auf schnellere, dezentralere, autonomere und stärker softwaregestützte Systeme ausgerichtet sind – Bereiche, in denen kleinere Unternehmen mit engerer Spezialisierung eine überproportionale Rolle spielen können. Da sich die Beschaffung stärker auf Fähigkeiten wie Weltraumsysteme, Drohnen, Antriebstechnik, Verteidigungselektronik, Nukleartechnologien und hochentwickelte Luft- und Raumfahrtkomponenten verlagert, werden diese kleineren Spezialisten zu immer wichtigeren Akteuren im breiteren Verteidigungsausgabenzyklus.

Schnellere, flexiblere Technologien für die moderne Verteidigung

Das aktuelle Umfeld begünstigt Unternehmen mit fokussiertem technischem Know-how, flexiblen Fertigungsmodellen und Ausrichtung auf prioritäre Bereiche der Verteidigungsbudgets. So sind Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung in mehreren wichtigen Verteidigungskategorien positioniert, darunter unbemannte Drohnensysteme, Hyperschall- und Raketenabwehr, Raketenantriebe und Weltraumkapazitäten. Eine Partnerschaft mit einem in der EU ansässigen Hauptauftragnehmer der Rüstungsindustrie zur Entwicklung eines unbemannten kooperativen Kampfflugzeugs für die deutsche Luftwaffe zeigt, wie kleinere Verteidigungstechnologieanbieter den europäischen Fähigkeitsbedarf neben etablierten regionalen Hauptauftragnehmern unterstützen können. Der Fokus auf kostengünstigere, schnell einsetzbare Systeme kann Wachstum und Margenausweitung bei Small-Cap-Verteidigungsunternehmen fördern, da nationale Verteidigungsbudgets zunehmend Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Autonomie priorisieren. Immer häufiger stützen sich Hauptauftragnehmer mit großen Regierungsaufträgen in zahlreichen prioritären Investitionskategorien auf kleinere Unternehmen als kommerzielle Zulieferer, etwa bei der Produktion kritischer Teile und Systeme für Raketen und Raketenabwehr sowie für das US-U-Boot-Programm – alles Bereiche, die mit sich wandelnden nationalen Sicherheitsprioritäten verbunden sind.

Diese Unternehmen stehen im Einklang mit einem breiteren Trend zu einer schnelleren und flexibleren Beschaffung im Verteidigungsbereich. In den USA tragen das drohnenorientierte „Replicator“-Programm und die „Commercial Solutions Openings“ der Defense Innovation Unit dazu bei, den Lieferantenstamm des Pentagons über die traditionellen Auftragnehmer hinaus zu erweitern. Gleichzeitig fördern der Europäische Verteidigungsfonds, das EU-Verteidigungsinnovationsprogramm und der „Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic“ der NATO-Verteidigungsinnovationen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Dual-Use-Technologien im gesamten Bündnis. Zusammengenommen spiegeln diese Initiativen den wachsenden Bedarf an dezentralen, autonomen und anpassungsfähigen Systemen wider – von Drohnen und Sensoren bis hin zu Präzisionstechnologien –, die in großem Maßstab produziert und eingesetzt werden können. Für kleinere Unternehmen mit differenziertem Technologie- und Fertigungs-Know-how kann dies einen direkteren Weg eröffnen, an der Modernisierung der Verteidigung teilzuhaben, als das traditionelle Modell der Hauptauftragnehmer. Ohne die großen Bürokratien und das geringere Wachstum der großen Rüstungskonzerne können kleinere und neuere Verteidigungstechnologieunternehmen zudem in der Lage sein, diese kritischen Fähigkeiten zu attraktiveren Preisen bereitzustellen.

Hochentwickelte Komponenten sind einsatzentscheidend

Moderne Verteidigungssysteme werden zunehmend durch Präzisionstechnik, fortschrittliche Sensorik und spezialisierte Komponenten geprägt. Ob Flugzeugtriebwerk, Raketenabwehrsystem, Drohne, Satellit oder Weltraumplattform – der Bedarf an hochentwickelten technischen Komponenten wächst weiter. Dies eröffnet Chancen für kleinere Unternehmen, die spezialisierte Nischen innerhalb der breiteren Lieferkette der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie besetzen.

Ein in den USA ansässiges Mid-Cap-Unternehmen liefert beispielsweise hochentwickelte Lager und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie und Industriemärkte und ist dabei Verteidigungsprogrammen, der Nachfrage nach der Wiederauffüllung von Raketenbeständen sowie den Produktionsraten der OEMs in der Luft- und Raumfahrt ausgesetzt. Ein anderes Unternehmen wiederum bietet Schlüsseltechnologien für industrielle Wachstumsmärkte an, darunter Überwachungs- und Steuerungsinstrumente, elektronische Test- und Messgeräte sowie Sensoren im sichtbaren Spektrum, die für Überwachung und Zielerfassung, Verteidigungselektronik und Luftfahrtausrüstung eingesetzt werden. Das Engagement erstreckt sich dabei über militärische, verteidigungstechnische, Drohnen- und Weltraumanwendungen.

Der gemeinsame Nenner ist Spezialisierung. Diese Unternehmen sind keine Hauptauftragnehmer, die ganze Plattformen bauen; sie liefern schwer nachahmbare Technologien und Komponenten, die dazu beitragen, dass fortschrittliche Plattformen funktionieren. Da Verteidigungssysteme komplexer, vernetzter und präziser werden, gewinnen Unternehmen, die hochentwickelte Komponenten liefern, bei der Modernisierung der Fähigkeiten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Drohnen und Weltraum zunehmend an Bedeutung. Für viele dieser Komponentenhersteller ist entscheidend, dass ihre kritischen Lösungen speziell für budgetstarke Plattformen entwickelt wurden, Ersatzbedarf im Aftermarket schaffen und Preissetzungsmacht ermöglichen, was wiederum ein robustes Margenprofil unterstützt.

Der Weltraum wird zu einer neuen Frontlinie

Weltraumbezogene Technologie hat sich von einem spezialisierten Nischenmarkt zu einer zentralen Säule der modernen Verteidigungsarchitektur entwickelt (wobei im Laufe der Zeit voraussichtlich auch kommerzielle Chancen entstehen werden). Kommunikation, Überwachung, Navigation, Raketenwarnung und Gefechtsfeldkoordination hängen zunehmend von Satellitennetzwerken ab, die in umkämpften Umgebungen zuverlässig funktionieren können. Besonders wichtig ist dies geworden, da Regierungen als Reaktion auf die breitere geopolitische Unsicherheit nach größerer strategischer Autonomie, widerstandsfähigeren Kommunikationssystemen und verbesserten Überwachungsfähigkeiten streben.

Dieser Wandel schafft Chancen für kleinere Unternehmen, die schnell agieren und sich auf gezielte Bereiche des Weltraum-Ökosystems spezialisieren können. Ein Small-Cap-Unternehmen produziert und wartet beispielsweise Satelliten für Kunden aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie und ist sowohl an US-amerikanischen weltraumgestützten Verteidigungsprogrammen als auch an aufkommenden kommerziellen Anwendungsfällen beteiligt. Wir sind der Ansicht, dass das rasche Wachstum dieses Unternehmens in Kernprogrammen und seine potenzielle Expansion in „Golden Dome“-bezogene Anwendungen verdeutlichen, wie neue Verteidigungsprioritäten das Chancenspektrum für kleinere Satellitenspezialisten erweitern. Ein weiteres Mid-Cap-Unternehmen liefert Raumfahrzeuge, Satellitenkomponenten und Startdienste für kommerzielle, staatliche und vertrauliche Auftraggeber und bietet damit Zugang zum breiteren Bedarf an der Fertigung von Weltraumsystemen, da Satellitenkonstellationen für die nationale Sicherheit immer wichtiger werden.

Wichtig ist, dass die Beiträge solcher Unternehmen zeigen, wie weltraumbezogene Verteidigungsausgaben nicht nur an große Hauptauftragnehmer fließen können, sondern auch an kleinere Spezialisten, die Satelliten, Startfähigkeiten und missionskritische Komponenten entwickeln, die die nächste Generation der militärischen Architektur unterstützen.

Kleinere Unternehmen bieten differenzierte Anlagechancen im Verteidigungssektor

Wir sind der Ansicht, dass einige der attraktivsten Chancen in einem potenziell generationenprägenden Investitionszyklus im Verteidigungs- und Weltraumsektor außerhalb der größten Rüstungskonzerne liegen. Da sich die Verteidigungsausgaben verbreitern – insbesondere in Europa, wo Regierungen ihre Budgets rasch erhöhen und Fähigkeiten wieder aufbauen –, liefern kleinere Spezialisten zunehmend unverzichtbare Kompetenzen in den Bereichen unbemannte Systeme, Verteidigungselektronik, technische Luft- und Raumfahrtkomponenten, Nukleartechnologien und Weltrauminfrastruktur.

Beim aktuellen Aufrüstungszyklus geht es nicht einfach darum, mehr Flugzeuge, Schiffe oder Fahrzeuge älterer Bauart zu produzieren. Es geht vielmehr darum, die Verteidigungsarchitektur für eine Welt zu modernisieren, die von umkämpftem Luftraum, autonomen Systemen, elektronischer Kriegsführung, Raketenabwehr, widerstandsfähiger Infrastruktur und weltraumgestützter Kommunikation geprägt ist. Diese Prioritäten erhöhen die Nachfrage entlang der gesamten Verteidigungslieferkette, in der spezialisierte kleinere Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen können.

Autor Brian Angerame ist Portfolio Manager bei Clearbridge Investments, Teil von Franklin Templeton.