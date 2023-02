Intreal-Chef Schneider: „Keinerlei Flucht aus Assetklasse Immobilien zu beobachten“

Die auf Immobilien spezialisierte Service-KVG Intreal hat das verwaltete Vermögen im Jahr 2022 um 21,3 Prozent gesteigert und damit die Marke von 60 Millionen Euro an betreuten Vermögenswerten geknackt.

Die Assets under Administration (AuA), also die Vermögenswerte der verwalteten Fonds, überschritten einer Unternehmensmitteilung zufolge im vierten Quartal die Marke von 60 Milliarden Euro und beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf rund 62,1 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um rund 10,9 Milliarden Euro beziehungsweise rund 21,3 Prozent gegenüber dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Nach einem starken Auftaktquartal mit einem Zuwachs von 3,5 Milliarden Euro hatte sich das Wachstum im Jahresverlauf zunächst etwas abgeschwächt und im zweiten und dritten Quartal 2,5 beziehungsweise 2,0 Milliarden Euro betragen, berichtet Intreal. Im vierten Quartal ergab sich dann jedoch wieder ein stärkerer Zuwachs von 2,9 Milliarden Euro.

Die Zahl der von der Intreal administrierten Fonds erhöhte sich im Berichtszeitraum um 25 und lag Ende 2022 bei insgesamt 297. Bei den verwalteten Immobilien ergab sich im Vergleich zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres ein Anstieg um 372 Objekte; davon kamen allein 119 im vierten Quartal hinzu. Der Immobilienbestand aller administrierten Fonds belief sich somit zum 31. Dezember 2022 auf 2.459 Objekte.

Auch für laufendes Jahr zuversichtlich

Im Geschäftsjahr 2022 hat Intreal den Angaben zufolge 89 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen. Die Zahl aller an den drei Standorten Hamburg, Frankfurt und Luxemburg beschäftigten Personen erhöhte sich damit auf 490.

Michael Schneider, Geschäftsführer der Intreal: „Ungeachtet der erheblichen Verunsicherung an den Märkten und der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung infolge des Krieges in der Ukraine beobachten wir keinerlei Flucht aus der Assetklasse Immobilien. Vielmehr schätzen Investoren Immobilienfonds als Assets, die auch in einem herausfordernderen Konjunkturumfeld kontinuierlich gut prognostizierbare Erträge erwirtschaften.“

Auch für das laufende Jahr sei das Unternehmen zuversichtlich, weiter wachsen zu können, weil es mit den aktiven Fondspartnern die Fonds und Anlagestrategien auch schnell an die neuen Marktbedingungen und die damit verbundenen Investorenanforderungen anpassen könne. „Ein Beispiel ist die erfolgreiche Umsetzung einer Vielzahl von ESG-konformen Fondsprodukten als Artikel-8- sowie Artikel-9-Fonds. Zudem haben wir das Jahr 2022 genutzt, um unsere Aktivitäten und spezifischen Kundenlösungen in Luxemburg auszubauen und unser Geschäftsmodell mit der Intreal Solutions um Beratungsleistungen zu erweitern“, so Schneider.

Service-KVG schlägt KVG-Services

Im Laufe des Geschäftsjahres 2022 ist der Bereich „Partnerfonds“ etwas stärker gewachsen als der Bereich „KVG-Services“ und bleibe damit weiterhin der größte Geschäftsbereich der Intreal. Auf ihn entfielen zum Jahresende 2022 verwaltete Vermögenswerte (AuA) im Volumen von 33,7 Milliarden Euro und somit rund 54 Prozent der Gesamt-AuA. Im Geschäftsbereich Partnerfonds erbringt das Unternehmen unter anderem für Asset Manager und Projektentwickler ohne KVG-Zulassung alle Leistungen rund um die Auflage und Administration eines Alternative Investment Funds (AIFs), übernimmt also die Funktion einer klassischen Service-KVG.

Gegenüber dem Stand zum Ende des Geschäftsjahres 2021 haben sich die AuA in diesem Geschäftsbereich in 2022 um rund 6,3 Milliarden Euro erhöht, von denen etwa 1,3 Milliarden Euro im vierten Quartal hinzukamen. Die Zahl der im Bereich Partnerfonds betreuten Fonds erhöhte sich 2022 um 15 auf nunmehr 160; im dritten Quartal kamen hier drei neue Fonds dazu.

Bei KVG-Services, dem zweiten großen Geschäftsbereich, stieg das AuA-Volumen 2022 um rund 4,6 Milliarden Euro auf rund 28,5 Milliarden Euro, was einem Anteil von rund 46 Prozent an den Gesamt-AuA der Intreal entspricht. Allein im vierten Quartal ergab sich hier ein Zuwachs von 1,6 Milliarden Euro.

Mit dem Bereich KVG-Services übernimmt die Intreal Dienstleistungen für andere zugelassene Management-KVGs, darunter Verwaltungsaufgaben wie beispielsweise Reporting, Controlling, Fondsbuchhaltung oder Beteiligungs- und Risikomanagement. Die Zahl der im Bereich KVG-Services betreuten Fonds stieg 2022 um zehn auf nunmehr 137; davon kamen im vierten Quartal zwei Fonds neu dazu.