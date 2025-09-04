Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Hahn‑Report: Investoren fokussieren Nahversorgung, Einzelhandel plant Filialausbau

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Bildagentur PantherMedia / mimiandnanaa
Lebensmittelgeankerte Immobilien sind weiterhin gefragt (Symbolbild).

Der Hahn Retail Real Estate Report 2025/2026 zeigt: Die Aktivität von Einzelhandelsunternehmen und Investoren steigt wieder. Während Supermärkte und SB-Warenhäuser verlieren, wachsen Drogerien und Nahversorgungsstandorte. Welche Branchen und Formate profitieren besonders?

Die Hahn Gruppe hat in Kooperation mit CBRE, Bulwiengesa und dem EHI Retail Institute die 20. Ausgabe ihres Marktberichts vorgestellt. Grundlage sind Befragungen von 71 Expansionsverantwortlichen im Handel sowie 32 institutionellen Investoren und Finanzierern. In Kooperation mit dem EHI Retail Institute wurden zusätzlich führende Einzelhandelsunternehmen in Deutschland interviewt. Die Ergebnisse zeigen eine erhöhte Investitionsbereitschaft – sowohl auf Handels- als auch auf Immobilienseite.

Das könnte Sie auch interessieren:

Demnach wollen 61 Prozent der Handelsunternehmen bis Ende 2025 ihre Filialnetze ausbauen, so viele wie seit sieben Jahren nicht mehr. Der Anteil der Unternehmen, die Standorte abbauen möchten, ist gleichzeitig auf ein Rekordtief von 17 Prozent gefallen. Besonders aktiv sind die Segmente Lebensmittel, Gesundheit und Beauty sowie Gastronomie, während der Textilhandel eher auf Rückzug setzt. Hier planen 44 Prozent, ihr Filialnetz zu verkleinern.

Drogerien wachsen, SB-Warenhäuser verlieren

Im Lebensmittel- und Drogeriewarenhandel hält der Umsatzboom an. 2024 stiegen die Gesamtausgaben für beide Segmente auf rund 300 Milliarden Euro. Der Online-Anteil blieb mit 2,5 Prozent bei Lebensmitteln und 3,6 Prozent bei Drogeriewaren niedrig im internationalen Vergleich.

Drogeriemärkte bauten ihre Marktanteile weiter aus und kommen inzwischen auf 10,6 Prozent. Gleichzeitig schrumpfen klassische Formate: Supermärkte verloren 101 Standorte, SB-Warenhäuser 40. Gewinner waren neben Drogerien auch Verbrauchermärkte, die leicht zulegten.

Unter den großen Handelsunternehmen behauptete Edeka mit 78,3 Milliarden Euro Umsatz die Spitzenposition. Die Schwarz-Gruppe und Rewe folgten, wobei Rewe mit 4,5 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnete. Aldi Süd und Aldi Nord modernisierten und expandierten weiter.

Optimismus im Handel und neue Kaufbereitschaft bei Investoren

Die Umsatzperspektiven für 2025 bleiben positiv. Jeder zweite Händler erwartet steigende Umsätze im zweiten Halbjahr, vor allem in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheit und Beauty sowie Bekleidung. Knapp ein Drittel rechnet mit stabilen Ergebnissen, während nur 20 Prozent sinkende Erlöse prognostizieren.

Auch auf dem Investmentmarkt für Handelsimmobilien zeichnet sich eine vorsichtige Rückkehr ab. 30 Prozent der befragten Investoren wollen ihre Bestände moderat aufstocken, 9 Prozent planen starke Zukäufe. Im Fokus stehen lebensmittelgeankerte Fachmarktzentren, Supermärkte und Verbrauchermärkte. Verkäufe spielen kaum eine Rolle.

Selektive Renditekompression bei Core-Objekten

Die Entwicklung der Renditen zeigt ein differenziertes Bild. Nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2023 blieben die Spitzenrenditen, also das Verhältnis von Jahresmiete zu Kaufpreis bei erstklassigen Objekten, in den ersten drei Quartalen 2024 weitgehend stabil.

Zum Jahreswechsel kam es jedoch bei hochwertigen Objekten zu leichten Rückgängen: In den Top-7-Städten sank die Rendite für 1A-Handelsimmobilien um 0,2 Prozentpunkte auf 4,64 Prozent. Auch lebensmittelgeankerte Immobilien verzeichneten leichte Rückgänge auf 4,60 beziehungsweise 4,90 Prozent. Ein Rückgang der Rendite bedeutet eine Erhöhung des Kaufpreisniveaus.

Shopping-Center dagegen entwickeln sich unterschiedlich: Während Objekte an Toplagen stabil blieben, stiegen die Nettoanfangsrenditen in B-Lagen auf 7,50 Prozent. Der Renditespread zwischen A- und B-Standorten erreichte damit ein Rekordniveau.

Parallel dazu gaben die Kapitalmarktzinsen leicht nach. Die Renditedifferenz zwischen Immobilien und Staatsanleihen hat sich dadurch verringert – mit Ausnahme der schwächeren Shopping-Center-Standorte.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/investoren-fokussieren-nahversorgung-einzelhandel-plant-filialausbau-hahn%e2%80%91report-702488/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.