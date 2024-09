IVS: Oecking löst Lucius als Vorstandsvorsitzender ab

Das Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung, IVS, hat den Vorstand erweitert und in diesem Zuge mit Stefan Oecking einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Dr. Friedemann Lucius bleibt Teil des Vorstands und wird sich als einer der Stellvertreter Oeckings in die Arbeit des IVS unvermindert einbringen, teilte das IVS mit. Neben Lucius wurde Dr. Nicola Döring, ebenfalls langjähriges Mitglied des IVS-Vorstandes, zur weiteren Stellvertreterin gewählt.

Oecking äußerte sich im Anschluss an seine Wahl: „Ich danke unseren Mitgliedern für die erneute Wahl in den Vorstand sowie dem gesamten Vorstand des IVS für das Vertrauen, das mit der Wahl zum Vorsitzenden zum Ausdruck gebracht wird. Insbesondere gilt mein Dank Dr. Friedemann Lucius, der die Arbeit unserer Vereinigung in den letzten Jahren maßgeblich vorangebracht hat. Friedemann und ich arbeiten seit langem sehr vertrauensvoll zusammen. Das wird auch so bleiben. Ich freue mich auf den weiterhin engen Austausch mit ihm, Nicola Döring und allen anderen Vorstandsmitgliedern. Denn der Vorsitzende des IVS ist im ganz klassischen Sinne primus inter pares, eine Rolle, auf die ich mich sehr freue.“

Die Mitgliederversammlung des IVS findet alljährlich im Anschluss an das IVS-Forum statt, der jährlich ausgerichteten renommierten Fachveranstaltung für aktuarielle Spezialisten in der Altersversorgung. Die Mitglieder haben darin am gestrigen Abend für eine Vergrößerung des Vorstandes gestimmt. Ziel des Umbaus sei es, die stetig wachsenen Aufgaben auf mehr Schultern als bisher zu verteilen. Der IVS-Vorstand besteht nunmehr aus den folgenden neun Mitgliedern:

· Stefan Oecking (Vorsitzender)

· Dr. Friedemann Lucius (stellv. Vorsitzender)

· Dr. Nicola Döring (stellv. Vorsitzende)

· Susanna Adelhardt

· Dr. André Geilenkothen

· Christiane Grabinski

· Korbinian Meindl

· Björn Ricken

· Katrin Schulze

Das IVS wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Köln. Die berufsständische Vereinigung der Aktuare hat rund 900 Mitglieder, die zugleich Mitglieder der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) sind.