J.P. Morgan AM startet drei aktive Multi-Asset-ETFs für unterschiedliche Risikoprofile

J.P. Morgan Asset Management erweitert sein Angebot aktiver ETFs um drei Multi-Asset-Strategien. Die neuen JPM Strategic Allocation Active UCITS ETFs sind seit 28. Januar 2026 an mehreren europäischen Handelsplätzen gelistet, darunter die Deutsche Börse Xetra, die SIX Swiss Exchange und die Borsa Italiana.

Die Produktpalette deckt drei klar definierte Risikoprofile ab. Der JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF verfolgt mit einer neutralen Aufteilung von 20 Prozent Aktien, 70 Prozent Anleihen und zehn Prozent Cash einen defensiven Ansatz mit Fokus auf geringere Volatilität. Der JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF kombiniert 60 Prozent Aktien mit 40 Prozent Anleihen und richtet sich an Anleger mit ausgewogenem Risiko- und Renditeprofil. Der JPM Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF setzt mit 80 Prozent Aktien und 20 Prozent Anleihen stärker auf langfristiges Kapitalwachstum.

Allen drei Strategien liegt derselbe Investmentansatz zugrunde. Die strategische Allokation basiert auf den seit rund drei Jahrzehnten entwickelten Long Term Capital Market Assumptions von J.P. Morgan Asset Management und wird durch einen strukturierten Multi-Asset-Investmentprozess ergänzt. Die ETFs investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio aktiver Aktien- und Anleihen-ETFs des Hauses. Die Gesamtkostenquote liegt bei allen drei Produkten bei 35 Basispunkten.

Langfristige Allokation und disziplinierter Prozess

Das Portfoliomanagement verantworten Katy Thorneycroft, International Chief Investment Officer der Multi-Asset-Solutions-Gruppe, John Bilton, Global Head of Strategic Research, sowie Seán Daly. Unterstützt wird das Team von mehr als 150 Analysten weltweit, deren fundamentale Einschätzungen in die laufende Positionierung einfließen.

„Wir freuen uns, mit den neuen Strategic Allocation Active UCITS ETFs einen besonders einfachen Zugang zu breit gestreuten, aktiv gemanagten Portfolios anbieten zu können – und das in einer effizienten ETF-of-ETFs-Struktur“, betont Travis Spence, Global Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management. „Indem wir die Vorteile aus Transparenz und Einfachheit mit der globalen Expertise unserer Investmentplattform verbinden, wollen wir den Mehrwert des aktiven Managements für Anlegerinnen und Anleger noch besser nutzbar machen – und das weit über typische passive Portfolios hinaus.“

Auch aus Sicht des Multi-Asset-Managements steht der langfristige Ansatz im Vordergrund. „Unsere neuen Multi-Asset-Strategien basieren auf unserem jahrzehntelang erprobten, auf langfristige Investments ausgerichteten Kapitalmarkt-Research und werden von unserem klar strukturierten, disziplinierten Rebalancing-Prozess profitieren“, erläutert Katy Thorneycroft. „Durch den gezielten Einsatz unserer bewährten aktiven Aktien- und Anleihen-ETF-Bausteine verbunden mit regelmäßigen strategischen Anpassungen wollen wir die Chancen an den globalen Märkten nutzen und Anlegern eine deutlich ruhigere Investmentreise ermöglichen – unabhängig davon, wie das Marktumfeld gerade aussieht.“