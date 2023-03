KanAm Grund: „Wachstumsstrategie um Defensivmaßnahmen ergänzt“

Die KanAm Grund Group hat das verwaltete Immobilienvermögen im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um fünf Prozent gesteigert. Die Assets under Management betrugen zum Jahresende 7,09 Milliarden Euro. Investitionsmöglichkeiten wurden indes "nur selektiv wahrgenommen".

Sowohl im Publikums- als auch im Spezialfondsbereich hat die KanAm Grund Group positive Mittelzuflüsse verzeichnet und ein Transaktionsvolumen von insgesamt über einer halbe Milliarde Euro bewegt, teilt das Unternehmen mit. Daneben hat es an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet und habe im vergangenen Jahr unmittelbar auf das durch den Kriegsbeginn und die Zinswende geänderte Marktumfeld reagiert.

Hans-Joachim Kleinert, Founding Partner der KanAm Grund Group, sagt: „Im Sinne unserer Investoren haben wir unsere Wachstumsstrategie um verschiedene Defensivmaßnahmen ergänzt. So wurden sich bietende Investitionsmöglichkeiten nur selektiv für die Nutzungsarten Büro und Logistik wahrgenommen und insgesamt sieben Objekte erworben.“ Zwei Gebäude aus dem Immobilienbestand wurden verkauft.

Darüber hinaus habe die KanAm Grund Group neue Asset Management- und Property Management-Mandate gewonnen sowie Immobilienfinanzierungen in Höhe von 774,5 Millionen Euro arrangiert. Auch die Asset Management-Aktivitäten wurden demnach verstärkt. Nach „strikten Nachhaltigkeitskriterien“ seien unter anderem Refurbishment-Maßnahmen bei diversen Objekten umgesetzt worden. In 2022 konnten rund 66.000 Quadratmeter Fläche für eine Jahresmiete von rund 15,6 Millionen Euro vermietet werden.

Offener Immobilienfonds knackt eine Milliarde Euro

Von den sieben Zukäufen entfielen drei Objekte in Finnland, Deutschland und Österreich auf den offenen Immobilien-Publikumsfonds Leading Cities Invest. Dieser Fonds hat im Geschäftsjahr 2022 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Fondsvolumen überschritten und erzielte in diesem Zeitraum eine positive Wertentwicklung von 2,2 Prozent. Um langfristig von den gestiegenen Marktmieten bei Neu- und Nachvermietungen zu profitieren, erfolgten demnach „gezielte Investitionen in den Objektbestand“.

Für 2023 geht das Fondsmanagement davon aus, dass sich der Leading Cities Invest ähnlich positiv entwickeln wird und strebt, Stand heute, bis zum Jahresende eine Wertentwicklung von drei Prozent an. Um der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor nachzukommen, hat die KanAm Grund Group den offenen Immobilien-Publikumsfonds im Mai 2022 auf Artikel 8 der SFDR (EU-Offenlegungverordnung) umgestellt.

MiFID-II-Vorgaben inklusive „PAI“

Seit August 2022 erfüllt der Fonds den Angaben zufolge zudem die MiFID-II-Vorgaben für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen. Neben den ESG-Merkmalen „Environmental/Ökologie“ und „Governance/Unternehmensführung“ werden demnach zusätzlich mögliche nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen („Principal Adverse Impacts“, kurz PAI) berücksichtigt, die auf CO2-Reduzierungen abzielen.

Die „Strategie 2025“ ziele auf den weiteren Ausbau und das Wachstum ab. In Abhängigkeit der weiteren Marktentwicklung sowie der Mittelzuflüsse will die KanAm Grund Group in 2023 sich auf den internationalen Immobilienmärkten bietende Chancen nutzen, um die Immobilienportfolios gezielt zu erweitern. Der Fokus liegt dabei auf den Nutzungsarten Büro und Logistik. Darüber hinaus soll das Spezialfondsangebot für Institutionelle Anleger um einen „Europäischen Wohnimmobilienfonds“ sowie einen „ECO-Fonds“ (mit Einklassifizierung Artikel 8 bis 9 SFDR) erweitert werden.