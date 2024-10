Klaus Hermanns neue Plattform kahado: „Eine Mischung aus einem guten Sachbuch und einer Prise bestem Freund“

Mit seinem neuen Unternehmen wolle er alle ansprechen, die in der Versicherungsvermittlung tätig sind oder sich dafür interessieren, sagt Hermann. „Im zweiten Schritt werden wir bei kahado Dienstleistungen für die gesamte Assekuranz anbieten. Im dritten Step kommt dann der Kunde dazu. Hier werden wir ebenfalls etwas auf die Beine stellen, das es so noch nicht gibt. Dazu möchte ich im Moment aber noch nicht mehr sagen.“

Man müsse kahado als unabhängigen Dienstleistungsmakler für Versicherungsvermittler aller Vertriebswege verstehen und bediene zwei Bereiche: „Auf unserer Homepage findet man kostenlos jede Menge nützliche Infos zu den alltäglichen Herausforderungen und Fragen unserer Branche. Darüber hinaus bieten wir zu speziellen Themen auch persönliche Beratungen an. Ich sage immer, diese Beratungen sind eine Mischung aus einem guten Sachbuch und einer Prise bestem Freund. Wir helfen den Kolleginnen und Kollegen, die richtigen Partner, Lösungen und Dienstleister für deren Ideen und Geschäftsmodell zu finden.“

Hermann konkretisiert: „Nehmen Sie mal den Fall, dass jemand Versicherungsmakler werden soll. Wo kann sich aktuell ein Interessent wirklich unabhängig Unterstützung suchen, um den passenden Pool, Verbundpartner, das richtige Maklerverwaltungsprogramm oder die geeignete Beratungssoftware zu finden. Nahezu alle bisherigen Dienstleister sind mehr oder weniger dazu da, einem Anbieter zuzuarbeiten und somit nicht unabhängig. Wer hilft Ausschließlichkeitsvertretern, die Angebote einzelner Versicherer zu vergleichen? Welche Allfinanzberatung bietet die besten Arbeitsbedingungen? Wir machen im Prinzip nicht mehr und nicht weniger als der Versicherungsmakler, der für seinen Mandanten aus dem großen Teich der Möglichkeiten die passenden Angebote fischt.“

Zur Finanzierung von kahado erklärt Hermann: „Wir wollen für die Vermittler da sein und lassen uns von den Produktgebern und Dienstleistern bezahlen. Auch hier, wie der Versicherungsmakler, der seinem Kunden unabhängig die besten Angebote heraussucht und sich dann von den Versicherern vergüten lässt, die er vermittelt. In der Startphase sind es im Wesentlichen Werbekosten-Zuschüsse von Unternehmen, die auf unserer Seite auftauchen. Dazu kommen Einnahmen aus den Beratungen.“ Allerdings seien die Honorare so günstig wie möglich angesetzt und mehr ein Aufwandsersatz. „Wir wollen ganz bewusst einen Gegenpol zu den vielen Coaches bilden, die Social Media mit Anzeigen fluten und versprechen, in einem Monat den Bestand zu verdoppeln oder 1.000 qualifizierte Leads zu generieren.“

Die Reaktion auf den Start war laut Hermann „überwältigend“. Das Interesse sei größer als erwartet. „Wir hatten in den ersten Wochen bei Facebook und Instagram 213.000 Zugriffe auf unsere Videos, zehntausende Klicks auf LinkedIn und mehrere tausend Besucher auf unserer Homepage. Die ersten Beratungen bekamen sehr gutes Feedback und mein ganzes Team und ich sind happy, dass wir einen so guten Start hingelegt haben“, sagt er und blickt nach vorn: „Wir wollen und werden kahado jeden Tag verbessern, genau zuhören, was den Vermittelnden noch fehlt, bereiten uns im Moment auf die DKM in Dortmund vor, auf der wir mit einem Stand vertreten sind und werden in den nächsten Wochen intensiv an weiteren Themen arbeiten. Unter anderem einem Stellenmarkt nur für die Versicherungsbranche.“

Die Erträge des Unternehmens sollen zu einem großen Teil für gemeinnützige Zwecke verwendet werden, betont Hermann. Mittelfristig sei die Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH geplant, um den Zweck des Unternehmens auch nach außen klarzumachen.